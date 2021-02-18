撞球「黑寡婦」罹患卵巢癌！　醫師研判：生命剩下不到1年

▲女子職業撞球明星「黑寡婦」珍娜李（Jeanette Lee）罹患卵巢癌。（圖／CFP）



記者吳美依／編譯

韓裔美籍撞球明星、暱稱「黑寡婦」的珍娜李（Jeanette Lee）驚爆罹患卵巢癌末期。親友引述醫師說法指出，「她的壽命只剩下幾個月至1年的時間」。

根據TMZ報導，親友本周在募資網站GoFundMe上創立活動頁面。他們表示，珍娜李罹患第4期卵巢癌，「癌細胞已經全面擴散到她的淋巴結」，病情非常不樂觀，預計未來幾周接受多次手術，減緩病情。

▲珍娜李懷孕5個月時曾經接受美國體育頻道ESPN旗下雜誌BODY邀約，拍攝運動員全裸寫真。

▲「黑寡婦」決心戰勝病魔。（圖／CFP）

儘管如此，珍娜李誓言採取所有可能方法，戰勝病魔。她向美國撞球運動員協會（APA）表示，為了3個年幼的女兒，絕對不會放棄，「我會把撞球台上的決心帶到這場奮鬥之中」。

▲珍娜李表示，她為了年幼的女兒，絕對不會放棄對抗病魔。（圖／翻攝自Facebook／Jeanette Lee "The Black Widow"）

49歲的珍娜李被視為史上最知名的撞球明星之一，在1990年代極具影響力，曾經奪下世界冠軍，也來過台灣參加安麗杯撞球賽，綽號「黑寡婦」則來自她在撞球台上的驚人「殺傷力」。

珍娜李曾接受多次脊椎側彎手術，彎腰打球對病情不利，但仍不放棄撞球，堅毅精神獲得讚賞。她也因此於2010年獲邀，參與拍攝美國體育頻道ESPN旗下雜誌BODY的運動員全裸寫真。

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