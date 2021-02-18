菲利普親王入院第2晚！一窺「王室贊助」頂尖私人醫院　菜單超豪華

▲ 英國國王愛德華七世醫院。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國白金漢宮證實，高齡99歲的菲利普親王因身體不適，於當地時間16日晚間送往英國國王愛德華七世醫院（King Edward VII's Hospital）休息並接受觀察，現已邁入住院第二晚。他4年來四度進出該院，這家王室贊助的頂級私人醫院也引起外界好奇。

英國女王伊麗莎白二世王夫、愛丁堡公爵菲利普親王殿下（His Royal Highness Prince Philip, The Duke of Edinburgh）將於6月10日滿百歲，於1月接種新冠疫苗，此次住院與新冠肺炎無關。他因感覺不適，在醫生建議下預防性住院，並自行步入醫院，據稱目前精神狀況良好。首相強生（Boris Johnson）也代表全國人民，在17日祝福他早日康復。

此前，菲利普親王2017年6月曾因感染而錯過一場王室活動，住進愛德華七世醫院2晚；2018年4月因髖關節手術住院11天；2019年12月則因既有疾病住院5天，在聖誕節前出院。

▲ 菲利普親王2019年12月也曾進出愛德華七世醫院。（圖／達志影像）

愛德華七世醫院坐落於倫敦市中心馬里波恩一條安靜的街道上，成立於1899年，以治療第二次波耳戰爭中生還的退伍軍人及一般民眾，第一名贊助者為英王愛德華七世，此後一直得到王室家族認可，目前的贊助人則為女王及肯特公爵愛德華親王（Prince Edward）。

該院擁有58間附衛浴設備的病房，也因豪華的餐點而聞名，晚餐菜色可選擇慢烤沙朗牛排佐混合沙拉及辣根醬或亞洲虎蝦沙拉配辣薑冬粉，還有其他多種選擇。醫院官網指出，員工提供真正的個人化醫療服務，結合專業知識及完美的護理，在戰爭結束後，「這裡依然是倫敦頂尖私人醫療服務的首選」。

▲ 警察在醫院外站崗。（圖／路透）

除菲利普親王以外，該院也曾服務過英國女王、瑪格麗特公主（Princess Margaret）、伊莉莎白王后（Queen Elizabeth The Queen Mother）、查爾斯王子（Prince Charle）及凱特王妃（Kate Middleton）等。

英國女王首次入院是在1982年7月，拔掉一顆智齒；2003年1月接受手術，自右膝取出一塊軟骨，出院時拄著拐杖。她的母親1982年曾住院取出卡在喉嚨的魚骨，1990年代則在這裡接受白內障手術，此後還接受2次髖關節手術。

瑪格麗特公主2002年因中風在這家醫院辭世，享年71歲；查爾斯王子2003年在此接受疝氣手術，妻子卡蜜拉2009年切除子宮；威塞克斯伯爵夫人蘇菲2001年則因可能致命的子宮外孕，於此進行手術；凱特王妃2012年懷喬治王子時出現嚴重孕吐，住院3晚。

▲ 菲利普親王2020年7月出席公開活動。（圖／達志影像）

另一方面，菲利普親王近年來飽受病痛折磨，包括2011年12月在劍橋皇家帕普沃思醫院（Royal Papworth Hospital）治療冠狀動脈疾病，2012年6月膀胱感染，2013年6月接受腹部探查性手術，2014年開始使用助聽器，2016年6月缺席日德蘭海戰紀念活動，並於2017年秋天全面卸下公職，忙於閱讀、寫作與畫畫。

肯辛頓宮最近一次公開菲利普親王官方照片是在去年11月，其中他與女王一同欣賞曾孫喬治王子、夏綠蒂公主及路易王子為他們製作的結婚73周年紀念卡片。

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