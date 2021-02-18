南韓新冠疫情又引爆！單日新增621起病例...才剛「鬆綁」防疫措施

▲南韓新冠疫情漸不樂觀，專家擔憂恐掀第4波全國性感染潮，圖為光州。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情猶如燒不盡的野火，先前當局考量到單日新增病例下降至3、400例而決定逐漸鬆綁防疫措施，沒想到才經過春節連假，卻又連續2日單日新增病例飆升至600多例，其中首都圈內的某塑膠工廠一夕之間便累計120例，使得當局在防疫政策的擬定與把關標準上產生疑惑。專家擔憂，第4波全國性大流行恐怕在短期內襲捲而來。

根據《韓聯社》報導，截至18日0時為止，南韓今（18）日上午9時30分共通報621起新增病例，其中590例為境內感染、31例為境外移入，同時新增6例死亡。目前南韓共累計85567例確診、1544例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增432例（首爾佔179例、京畿道佔237例、仁川佔16例）；釜山、忠清南道各新增28例；慶尚北道新增22例；忠清北道新增16例；光州、大田各新增12例；大邱新增9例；慶尚南道新增7例；蔚山新增6例；全羅北道、濟州島各新增5例；全羅南道新增4例；江原道新增3例；世宗新增1例。

從主要群聚感染案例來看，京畿道南楊州市一處塑膠製造工廠傳出1名柬埔寨籍員工確診後，至目前已累計120例；忠清南道牙山市Kiturami熱水器工廠累計共129例，且至今依舊透過職員、家屬、親友等掀起「N次感染」；首爾市龍山區順天鄉大學首爾醫院、首爾市城東區漢陽大學醫院等醫療院所還是傳出零星群聚感染。

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