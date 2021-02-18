塔利班份子「學做炸彈」下秒引爆！30人全員慘死　遺體炸爛認不出

▲阿富汗北部巴爾赫省（Balkh）發生爆炸事件，釀成30名塔利班成員死亡。此圖為該省2020年8月發生的汽車爆炸案，與本文無關。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

阿富汗國防部表示，塔利班至少30名成員聚集在巴爾赫省（Balkh）一間清真寺內，進行炸彈製作教學，未料火藥不慎引爆，導致全員罹難；由於爆炸威力太強大，目前無法精準確認死者身分。塔利班也證實此事，但宣稱政府說法有誤，事發地點應於一間火藥庫內，且「無人傷亡」。

根據《阿拉伯新聞》、阿富汗《鋼筆通訊社》等外媒報導，此事件發生於13日上午9時15分左右。塔利班當時位於道拉塔巴德（Dowlatabad）的清真寺內，在首都喀布爾（Kabul）以北大約450公里，接近與烏茲別克、土庫曼的邊境。

國防部表示，罹難者包括6名外國公民，皆為專業地雷製作者。發言人阿曼（Fawad Aman）指出，類似形制的炸彈通常造成8至10人死亡，但這一場爆炸「沒有任何生還者」，是塔利班「首次承受如此慘重的損失」。

▲阿富汗長年戰火連天。（圖／路透）

塔利班證實發生爆炸，但強烈駁斥政府與媒體所說的死亡人數。發言人穆賈希德（Jabihullah Mujahid）於13日表示，1間火藥庫12日晚間爆炸，而「敵方飛機（13日）上午轟炸那間火藥庫，附近一間清真寺也部分受損」。

塔利班過去掌控阿富汗南部與東南部，近年因美軍撤離、領導階層內鬨等因素而擴展觸角，深入原本相對和平的巴爾赫省。他們2020年9月起與政府展開和平談判，卻陷入僵局至今，誓言持續暴力抗爭，直到美軍全面撤出，但也被華府指控未能遵守停止暴力活動的承諾。據悉，美軍2019年大約1.3萬人駐紮阿富汗，目前僅剩大約2500人。

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