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「世界最醜男」風光娶3嬌妻育8子　窮魯蛇一夕爆紅！歌手出道拍MV

▲▼來自烏干達的世界最醜男巴古馬（Godfrey Baguma）最近娶了第三任老婆。（圖／翻攝自YouTube／UGXTRA CELEBRITY BUZZ）

▲來自烏干達的巴古馬（Godfrey Baguma）罹患罕見疾病臉部變形。（圖／翻攝自YouTube／UGXTRA CELEBRITY BUZZ）

記者張寧倢／編譯

一名烏干達男子巴古馬（Godfrey Baguma）因罹患罕見疾病，頭部與五官嚴重歪曲變形，因緣際會下參加了「世界最醜男大賽」卻一舉奪冠，知名度大開的他決定一圓歌手夢，不僅出唱片、拍MV，最近他更迎娶了第3任妻子，愛情事業兩得意。

▲▼來自烏干達的世界最醜男巴古馬（Godfrey Baguma）最近娶了第三任老婆。（圖／翻攝自YouTube／UGXTRA CELEBRITY BUZZ）

▲「世界最醜男」巴古馬最近娶了第三任老婆。（圖／翻攝自YouTube／UGXTRA CELEBRITY BUZZ）

根據南非媒體《Briefly》報導，巴古馬10歲開始臉頰出現不尋常的大腫塊，被認為這屬於「纖維發育不全」（fibrous dysplasia）的症狀，隨著病情愈發嚴重，頭部與五官逐漸扭曲變形，異於常人的外表讓他不敢出門，母親也拋棄了他。巴古馬曾說，「還好我很幸運，有個疼我的奶奶，撫養我長大。」

▲▼來自烏干達的世界最醜男巴古馬（Godfrey Baguma）最近娶了第三任老婆。（圖／翻攝自YouTube／UGXTRA CELEBRITY BUZZ）

▲巴古馬的第三任老婆「愛情跨刀」與他共同拍攝MV。（圖／翻攝自YouTube／UGXTRA CELEBRITY BUZZ）

根據網路媒體2016年報導，巴古馬年齡為47歲，推估現年已52歲，曾經從事鞋匠工作的他生活困苦，2002年因為受獎金吸引而參加了「世界最醜男大賽」卻一舉奪冠。然而，這位「最醜陋的男人」其實有著歌手夢，巴古馬打鐵趁熱
發行多首歌曲、拍攝MV，吸引許多粉絲目光，成為當地知名歌手。

▲巴古馬現在與妻子育有8名孩子。

事業一帆風順的巴古馬，愛情路上也不孤單，目前一共育有8名孩子。在第一任妻子出軌之後，2013年與第二任妻子納曼達（Kate Namanda）結婚，納曼達曾說，「老公或許不是最帥的男人，但他卻很善良。」而巴古馬近日又迎娶了第三任老婆，還邀請她在自己的MV中跨刀演出，感情生活相當幸福美滿。

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