「世界最醜男」風光娶3嬌妻育8子　窮魯蛇一夕爆紅！歌手出道拍MV

▲來自烏干達的巴古馬(Godfrey Baguma)罹患罕見疾病臉部變形。(圖/翻攝自YouTube/UGXTRA CELEBRITY BUZZ)

記者張寧倢/編譯

一名烏干達男子巴古馬(Godfrey Baguma)因罹患罕見疾病,頭部與五官嚴重歪曲變形,因緣際會下參加了「世界最醜男大賽」卻一舉奪冠,知名度大開的他決定一圓歌手夢,不僅出唱片、拍MV,最近他更迎娶了第3任妻子,愛情事業兩得意。

▲「世界最醜男」巴古馬最近娶了第三任老婆。(圖/翻攝自YouTube/UGXTRA CELEBRITY BUZZ)

根據南非媒體《Briefly》報導,巴古馬10歲開始臉頰出現不尋常的大腫塊,被認為這屬於「纖維發育不全」(fibrous dysplasia)的症狀,隨著病情愈發嚴重,頭部與五官逐漸扭曲變形,異於常人的外表讓他不敢出門,母親也拋棄了他。巴古馬曾說,「還好我很幸運,有個疼我的奶奶,撫養我長大。」

▲巴古馬的第三任老婆「愛情跨刀」與他共同拍攝MV。(圖/翻攝自YouTube/UGXTRA CELEBRITY BUZZ)

根據網路媒體2016年報導,巴古馬年齡為47歲,推估現年已52歲,曾經從事鞋匠工作的他生活困苦,2002年因為受獎金吸引而參加了「世界最醜男大賽」卻一舉奪冠。然而,這位「最醜陋的男人」其實有著歌手夢,巴古馬打鐵趁熱

發行多首歌曲、拍攝MV,吸引許多粉絲目光,成為當地知名歌手。

Ugandan comedian, Godfrey Baguma alias “Sebabi”, nicknamed “the ugliest man in the world”, has just married a second wife. The two lovebirds look so happy in the photos, which have ignited social networks with comments, congratulations, but also irony. pic.twitter.com/gqVNcNnleX