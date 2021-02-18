封城期間偷串門開趴！24歲女警喝茫酒駕　高速撞進路邊民宅

▲史蒂芬絲的離譜行徑，被網友點名是警界之所以被討厭的原因。（圖／翻攝自推特「scott180142」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名24歲女警在全國防疫封鎖期間，不僅知法犯法跑去參與一場家庭派對，還在結束後酒駕上路，並在超速的情況下高速撞進路邊人家。調查正在進行中，若確定這名女警確實犯罪，她將會被警方剔除。

根據《太陽報》（The Sun）報導，史蒂芬絲（Tasia Stephens）是一名南威爾斯（South Wales）的警員，去年4月25日、英國第一次封城期間，南威爾斯的規定是即便鄰居間不論室內戶外，都不能有聚會。然而當時非值勤時間的史蒂芬絲，不顧居家禁足令開車外出參加派對，並在一連串錯誤的決定後釀成大禍。

聽證會將於2月底在布理真德的彭科伊德（Pencoed, Bridgend）法院進行。這則新聞很快在網路社群間引起討論，許多網友紛紛留言回應，其中許多人對執法人卻犯法非常感冒，「警察最喜歡在這個時間（封城期間）出門對民眾吼叫，趕他們離開，但一定可以肯定她（史蒂芬絲）絕對不是唯一一個，在封城期間喝醉的警察」、「結果警察還可以到處開人罰單，自己卻這樣爽爽做！真他X是個笑話！」

其他人也紛紛附和，「要抓進去關就得和我們這些市井小民一樣好好服滿刑期啊，不要又在檯面下交易，最後連牢都不用坐」、「年輕人就是沒辦法好好保有自我紀律」。