拜登政府挺WHO　國務卿：月底前金援逾56億元

▲國務卿布林肯表示將金援世衛（WHO）。（圖／路透）

文／中央社紐約聯合國總部17日綜合外電報導

美國國務卿布林肯今天表示，在新政府推翻前朝退出世界衛生組織（WHO）的計畫後，美國將於月底前支付逾2億美元（約新台幣56億元）的款項給世衛組織。

美國一直是世衛最大金援國，上述款項為美國之前已對世衛承諾的金額。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）今天在聯合國安全理事會（UN Security Council）一場2019冠狀病毒疾病（COVID-19）視訊會議上表示：「這是我國履行作為世衛成員國財務義務的重要一步，同時反映我國重新承諾將確保世衛獲得必要支持，以領導全球回應這場疾病大流行。」

「美國將作為因應全球挑戰的夥伴，這次疫情即是這樣一場挑戰。我們不只有機會熬過當前危機，也能替未來做更多準備、變得更具韌性。」

布林肯說，美國也將對COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）「提供重要財務支持」。此一機制為分配疫苗給貧窮國家的全球計畫。

美國是迄今染疫病故人數最多的國家，前總統川普（Donald Trump）在國內的抗疫方式飽受批評。

川普任內並宣布要退出世衛組織，他認為世衛受制於中國，且未充分阻止疫情。

新任總統拜登（Joe Biden）上任後雖立即取消退出世衛的決定，但拜登政府也施壓中國提供更多資訊給調查病毒起源的世衛團隊。

布林肯表示：「所有國家都應提供任何疾病爆發初期起的所有資料。」

「從現在開始，所有國家都應參與透明且健全的程序，來防杜和因應公衛緊急事件，好讓全世界儘快且儘量獲得資訊。」