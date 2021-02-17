持槍夜闖男宿舍！奈國爆大規模綁架案27人被俘　1人逃脫遭槍斃

▲奈及利亞總統已下令軍警到場支援。（圖／取自Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

奈及利亞在當地時間16日晚間發生一起大規模綁架案件，消息人士指出，一群身穿軍服的襲擊者入侵了位於尼日州（Niger State）一間聯邦政府鎖擁有的大學，並綁架了超過20名的學生和的老師。有匿名的官員透露，確切掌握到被綁架的人數是27人，已知有一位學生在設法脫逃的過程中遭到槍殺。

綜合外媒報導，該校約有1000名左右的學生，歹徒在晚間進入校園後，持槍衝入男生宿舍內犯案，並將這些師生趕進校園附近的一處森林。

對此，奈及利亞總統發言人 Garba Shehu 緊急聲明表示，總統穆罕默杜·布哈里已經指示武裝部隊和警察到場支援，務必確寶所有被俘人員可以安全無傷返回。

據悉，奈及利亞在短短2個月前就發生過大規模的綁架事件，目標也是鎖定學生，雖然當時經過政府與武裝團體談判後，這群學生最終獲釋，但對於當地的學生安全引發的極大的隱憂。

BREAKING: Student Feared Killed, Teachers Abducted, As Gunmen Storm Govt Science College Students In Niger State https://t.co/OOU1CciPgg pic.twitter.com/mmfly15lxY — THEWILL NEWSPAPER (@THEWILLNG) February 17, 2021

►品木宣言保養5件組賣到翻，現在只要799