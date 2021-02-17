日媒專訪蕭美琴：拜登政府將繼續支援台灣　已獲美超越黨派認知

▲駐美代表蕭美琴認為，拜登政府將持續支援台灣。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

記者張寧倢／編譯

台灣駐美代表蕭美琴16日接受日本《共同社》獨家專訪時表示，拜登領導的美國新任政府面臨中國大陸對台加強施壓的情況，將延續川普前政府的「對華強硬路線」與「擴大支援台灣」。

根據《共同社》17日報導，相當於台灣駐美代表處的駐美國台北經濟文化代表處代表蕭美琴強調，隨著中國1日開始施行《海警法》，亞太地區局勢愈趨緊張，必須警惕可能發生的偶發性事態，也對衝突表示擔憂。

蕭美琴受訪表示，美國支援台灣的必要性與中國對美提出的多領域挑戰，在美國已有超越黨派的認知，另外，在中國對台加強施壓的情況下，拜登政府雖然在策略手法上與川普政府多少存在差異，但地區穩定的共同利益卻沒有改變，已反覆確認了美國對安全保障的參與。

報導補充，蕭美琴生於神戶市，是總統蔡英文的親信。於去年7月上任成為台灣首位女性駐美代表，並於今年1月正式受邀出席拜登總統就職典禮，是1979年美台斷交後首次出席的台灣駐美代表。蕭美琴10日與美國國務院亞太代理助卿金成（Sung Kim）舉行會談，也表示與新政府的合作有了良好開端。

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