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遭誣指性侵後法官還清白　26歲帥男憂「標籤永遠跟著他」自殺亡

▲憂鬱,難過,絕望,壓力大。（圖／pixabay）

▲ 湯森德遭指控性侵後，心理健康狀況快速惡化。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國年輕男子湯森德（Grant Townsend）外型英俊、個性開朗，身邊親友形容他為「總是面帶微笑的可愛調皮鬼」，未料無辜遭指控為性侵犯。儘管法官判他無罪還他清白，他仍認為「性侵犯」的標籤會永遠跟著他，與抑鬱和焦慮奮戰多年後選擇自殺，在26歲這年結束生命。

《每日郵報》17日報導，湯森德的母親吉爾貝（Keely Gillbey）在審訊中表示，遭控性侵後，湯森德「發現自己很難踏出家門」，雖然獲判無罪，但他認為性侵犯的標籤永遠不會消失。他向母親宣稱，他不需要任何幫助，但吉爾貝不久後便在他房間內發現一封遺書，裡頭強調他的清白。

湯森德出生於肯特郡，因父母關係破裂移居約克郡赫爾（Hull），就讀國中時因為口音遭到霸凌，開始和壞朋友混在一起，又遭受一連串打擊，包括得知母親過去遭受虐待的經歷、叔叔的死亡等，接著在2017年被指控性侵後，精神健康越來越糟糕。吉爾貝提到，「他被判無罪。他們只花不到10分鐘就做出無罪判決，但這對他影響很大。」

He feared 'the title of rapist would never go away'.

The Sun 發佈於 2021年2月16日 星期二

2020年6月6日，吉爾貝上午出門上班前，看見湯森德睡在沙發上。她上班後曾與兒子通話，湯森德當時在電話中不斷提及他飼養的寵物犬基洛（Kilo）。吉爾貝說明，基洛是湯森德的生命，和他一起睡覺、吃飯，隨時在他身邊。

湯森德在電話中不斷提到，「狗昨晚跟妳處得好嗎」、「媽，狗狗跟妳在一起一定沒問題的」。忙於工作的吉爾貝沒有發現異狀，直到下班回家看見湯森德的屍體，才明白他執著於狗狗的原因，「因為他知道他要做什麼。」儘管鄰居為湯森德施行CPR，急救人員趕到時，他已不幸離世。

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