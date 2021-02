餓到皮包骨！疫情阻遊客…「失業老象」遭棄　滿身瘡「倒地等死」

▲泰國一名狠心的主人因新冠疫情影響收入來源,竟讓大象在公園中慢慢餓死。此為示意圖。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

新冠肺炎延燒全球,各國紛紛關閉旅遊景點避疫,但泰國東部春武里的昌暹公園(Chang Siam Park)卻有一頭老象卻因此差點被餓死。這只名叫坤潘(Khun Pan)的50歲雄性巨象此前一直在公園內為搭載遊客,但新冠肺炎大流行卻嚴重襲擊了旅遊業,讓這頭大象也因此失業,被棄於園中等死。

據《每日郵報》報導,當地人最近意外在昌暹公園中看到了這頭雄象的慘況。當時,飢餓難耐的坤潘已骨瘦如柴,正無力地躺在堅硬泥地上,身上長滿了瘡,象牙也因營養不良開始鬆動裂開。當地人看見牠的慘狀後頓感心酸,立刻叫來獸醫替牠治療。

當獸醫趕到現場時,他們才發現這頭餓到皮包骨的大象實在是太虛弱了,牠根本無法站起來,若是人們再晚個幾天發現牠的話,那坤潘就只能在孤獨中餓死。為了幫助坤潘站立,獸醫將一根皮帶綁在附近的大樹上,支撐起坤潘,並立刻替牠打點滴和治療傷口。

Rescuers battle to save starving elephant found 'days from death', covered in sores and with bones protruding after it was neglected at Thai tourist park closed by Covidhttps://t.co/fjenU4hUsT