　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

埃及挖出「5000歲古老啤酒廠」！一次可產2.2萬升　真實功用曝光

▲▼古埃及啤酒廠。（圖／路透）

▲考古學家最近在埃及南部發現一間超過5000歲的啤酒廠。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

埃及旅遊及文物部最近發布聲明指出，考古學家在南部的古埃及城市阿比多斯（Abydos）挖出一座大型啤酒廠，該廠歷史可以追溯到5000年前的古埃及。考古學家認為這可能是世界上已知的最古老啤酒廠，而它的作用可能是用於製造祭祀的酒。

▲▼古埃及啤酒廠。（圖／路透）

▲埃及旅遊及文物部稱，這座古埃及啤酒廠證明了古埃及會在祭祀中使用啤酒。（圖／路透）

據路透社和CNN報導，埃及旅遊及文物部聲明指出，這處位於埃及索哈傑省 (Sohag Governorate)的遺址，可能可以追溯到公元前3100年左右，國王那爾邁（King Narmer）統治時期。發現此遺址的紐約大學考古學家亞當斯（Matthew Adams）表示，這座啤酒廠一次可生產約莫2萬2400升的啤酒，而這些酒應該是用於埃及國王的葬禮儀式中。

埃及文物最高理事會秘書長瓦濟裡（Mostafa Waziry）則表示，啤酒廠可被分為8個區域，每個區域有著40個用於加熱穀物和水的陶罐。埃及旅游部在Facebook的po文中提到，早在20世紀初，有些英國考古學家就曾提出「當地可能存在酒廠」的說法，可惜一直沒有找到確切位置，還好現在的考古學家發現了它。

الكشف عن ما يعتقد انه أقدم مصنع لصناعة الجعة بأبيدوس توصلت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة، برئاسة الدكتور...

Posted by ‎Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‎ on Saturday, February 13, 2021

►世界首具「泥土木乃伊」！3400年前罕見廉價作法...竟藏悲哀真相
►埃及開箱「2000年石棺」驚見人骨紅湯　3.6萬人請願：求開放試喝

聽Podcast掌握國際局勢

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
黃曉明爆「過年泡夜店」！　美女陪喝照瘋傳
「我身體願意給你」　同事求愛他跑去報警！3個字讓千人停止羨慕
2男大生學霸身分曝！跟10同學遊台南　騎最後被攔車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遭誣指性侵後法官還清白　26歲帥男憂「標籤永遠跟著他」自殺亡

森喜朗爆仇女下台！　NHK：奧運大臣橋本聖子接任東奧組委會主席

埃及挖出「5000歲古老啤酒廠」！一次可產2.2萬升　真實功用曝光

被逼「1天吃5餐」增胖！她12歲嫁叔叔朋友　狂生7子女...還懷第8胎

中國海警船沿路尾隨日漁船「26小時」　緊貼40m逼船！

他靠潛水服蛙鞋「海泳脫北」　遭批前線0戒備！南韓防長公開道歉

金正恩換名了！朝中社改以「總統」稱呼　南韓猜測：迎合國際潮流

連環殺嬰「4死9傷」！殘忍女護士優先打新冠疫苗　受害者母親怒了

全家只用1燈泡！洗碗機煮食…洗澡要監測計時　摳門女為省錢放大絕

印軍曝最新邊境照！中國部隊撤離班公湖　準備2階段撤軍

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

遭誣指性侵後法官還清白　26歲帥男憂「標籤永遠跟著他」自殺亡

森喜朗爆仇女下台！　NHK：奧運大臣橋本聖子接任東奧組委會主席

埃及挖出「5000歲古老啤酒廠」！一次可產2.2萬升　真實功用曝光

被逼「1天吃5餐」增胖！她12歲嫁叔叔朋友　狂生7子女...還懷第8胎

中國海警船沿路尾隨日漁船「26小時」　緊貼40m逼船！

他靠潛水服蛙鞋「海泳脫北」　遭批前線0戒備！南韓防長公開道歉

金正恩換名了！朝中社改以「總統」稱呼　南韓猜測：迎合國際潮流

連環殺嬰「4死9傷」！殘忍女護士優先打新冠疫苗　受害者母親怒了

全家只用1燈泡！洗碗機煮食…洗澡要監測計時　摳門女為省錢放大絕

印軍曝最新邊境照！中國部隊撤離班公湖　準備2階段撤軍

再槓封盤說！中工：「陶朱隱園」價格只在「真正」買家心中

《哆啦A夢2》《龍貓》票房開紅盤！宮崎駿洩「小月梳頭」重要意義

提升就業力！桃園就業服務處「職涯諮商服務＋履歷健診」

遭誣指性侵後法官還清白　26歲帥男憂「標籤永遠跟著他」自殺亡

鴻海MIH官方領英平台正式上線　執行長鄭顯聰彈吉他唱「賀歲歌」

春節躲家長訊息！老師偷改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

再5天開學！雲林「240校大消毒」防疫　訪客量體溫戴口罩實名制

獨／控議員硬上騙交往「11天就分手」　她罵「渣男+禽獸」下場曝

玄彬死會之後越來越壯！穿背心、舉啞鈴手臂「爆肌」超養眼

王瞳初二回娘家　90歲外公「貼心叮嚀艾成」讓她紅眼眶

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

癡情空姐為救男友衝火燒車現場　全身80%燒傷命危

愛上70歲女同事！21歲嫩妹狂傳293張裸照遭逮

合照比OK手勢　環球影城員工開除

男「灌椰子水」日戰7次　妻報警求助

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

活的石頭！南極冰棚深海發現「神秘生物」

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　

北韓「第一夫人」李雪主行蹤終於曝光！

杜拜公主求救影片曝！被軟禁威脅：永不見天日

夫懸崖狠推孕妻　她墜300m高空慘死

俄採樣史前馬遺骸　研究古病毒進化

染新冠恐現無精症　研究：重症者風險高

男驚見「鬼探頭」　網勸：快搬家

更多熱門

相關新聞

一億人關注　埃及謝莉芙寫歷史

一億人關注　埃及謝莉芙寫歷史

網球女將謝莉芙(Mayar Sherif)是埃及史上第一位女性網球選手，而她在大滿貫正賽拿下勝利，在有一億人口的家鄉埃及也頗受矚目，原因就是埃及足球的神薩拉(Mohamed Salah)出面力挺。

團圓大餐易過量食物應充分加熱殺菌

團圓大餐易過量食物應充分加熱殺菌

埃及女將大滿貫會內賽首勝創歷史

埃及女將大滿貫會內賽首勝創歷史

世界首具「泥土木乃伊」！竟藏悲哀真相

世界首具「泥土木乃伊」！竟藏悲哀真相

毒殺資優生！3女高中生「餵同學毒蛋糕」1死2昏迷

毒殺資優生！3女高中生「餵同學毒蛋糕」1死2昏迷

關鍵字：

埃及古埃及啤酒廠祭祀

讀者迴響

熱門新聞

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

家庭主婦→年收7億CEO「霸氣休了老公」！

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫死者逃亡

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

塞車到厭世　驚見汪隔空軍備競賽

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面