埃及挖出「5000歲古老啤酒廠」！一次可產2.2萬升　真實功用曝光

▲考古學家最近在埃及南部發現一間超過5000歲的啤酒廠。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

埃及旅遊及文物部最近發布聲明指出，考古學家在南部的古埃及城市阿比多斯（Abydos）挖出一座大型啤酒廠，該廠歷史可以追溯到5000年前的古埃及。考古學家認為這可能是世界上已知的最古老啤酒廠，而它的作用可能是用於製造祭祀的酒。

▲埃及旅遊及文物部稱，這座古埃及啤酒廠證明了古埃及會在祭祀中使用啤酒。（圖／路透）

據路透社和CNN報導，埃及旅遊及文物部聲明指出，這處位於埃及索哈傑省 (Sohag Governorate)的遺址，可能可以追溯到公元前3100年左右，國王那爾邁（King Narmer）統治時期。發現此遺址的紐約大學考古學家亞當斯（Matthew Adams）表示，這座啤酒廠一次可生產約莫2萬2400升的啤酒，而這些酒應該是用於埃及國王的葬禮儀式中。

埃及文物最高理事會秘書長瓦濟裡（Mostafa Waziry）則表示，啤酒廠可被分為8個區域，每個區域有著40個用於加熱穀物和水的陶罐。埃及旅游部在Facebook的po文中提到，早在20世紀初，有些英國考古學家就曾提出「當地可能存在酒廠」的說法，可惜一直沒有找到確切位置，還好現在的考古學家發現了它。

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