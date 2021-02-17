被逼「1天吃5餐」增胖！她12歲嫁叔叔朋友　狂生7子女...還懷第8胎

▲茅利塔尼亞的審美觀認為，女孩越胖越美。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

現代社會多是認為「瘦」才是美，但在非州的茅利塔尼亞（Mauritania）卻認為女性越胖越美，導致許多女孩從小就被強迫餵食，甚至一天得吃進五餐來增胖。一名29歲女子安妮就表示，自己曾因吃不下而遭到父母的拳打腳踢，直到12歲被逼嫁給叔叔的朋友為止。

根據《太陽報》（The Sun）報導，茅利塔尼亞少女被強迫餵食的情況普遍，根據估計每位少女一天會被迫攝入9000大卡的熱量，是世界衛生組織每日建議的四倍以上。一名化名安妮的女性就表示，自己從4歲時就開始被強迫進食，每天都被鎖在房間裡吃進無數的蒸粗麥粉和牛奶，直到吃完飯才有機會出來。

▲茅利塔尼亞的女孩每日攝入的熱量是世界衛生組織每日建議的四倍以上。（圖／達志影像／美聯社）

更慘的是，每當安妮吃不下而拒絕進食或嘔吐時，就會遭來父母的一陣拳打腳踢，「最困難的部分不是嘔吐，而是當我吃到吐並且不想再吃時，就會被打或被捏，隨著我越長越大，我也發現自己的身體發生了變化，並且迅速增重」。一直到了12歲，盡管她還沒到達適婚年齡，但還是被迫嫁給了一個完全不認識的叔叔朋友。

結婚後的安妮生活並沒有好轉，年紀輕輕就為大了自己許多歲的丈夫生了7個孩子，還懷了第8胎，所幸之後她得到聯合國兒童基金會的救助，才讓她成功逃離夫家，也使得自己的3個女兒能免於被強迫餵食的命運，「可以肯定的是，我永遠不會讓我的女兒經歷跟我同樣的事情，我反對這樣的做法。」

▲當地少女孩會定時脫去衣服在軟沙上轉動打滾，將身體上凹凸不平的地方磨平，只見肉不見骨。（圖／達志影像／美聯社）

類似的案例至今仍持續在茅利塔尼亞上演，毛里塔尼亞嬰兒健康協會主席賽娜布（Zeinabou）表示，許多被迫進食的少女如今都患有糖尿病等後遺症，現在當地黑市甚至出現能夠增重的廉價「助劑」，能夠增進食慾及促進生長激素，除非改變這個強制餵食的習俗，否則根本無法可管。

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