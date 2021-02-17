　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被逼「1天吃5餐」增胖！她12歲嫁叔叔朋友　狂生7子女...還懷第8胎

▲▼茅利塔尼亞的女孩幾乎每天還要定時脫去衣服在軟沙上轉動打滾，將身體上凹凸不平的地方磨平，只見肉不見骨。（圖／達志影像／美聯社）

▲茅利塔尼亞的審美觀認為，女孩越胖越美。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

現代社會多是認為「瘦」才是美，但在非州的茅利塔尼亞（Mauritania）卻認為女性越胖越美，導致許多女孩從小就被強迫餵食，甚至一天得吃進五餐來增胖。一名29歲女子安妮就表示，自己曾因吃不下而遭到父母的拳打腳踢，直到12歲被逼嫁給叔叔的朋友為止。

根據《太陽報》（The Sun）報導，茅利塔尼亞少女被強迫餵食的情況普遍，根據估計每位少女一天會被迫攝入9000大卡的熱量，是世界衛生組織每日建議的四倍以上。一名化名安妮的女性就表示，自己從4歲時就開始被強迫進食，每天都被鎖在房間裡吃進無數的蒸粗麥粉和牛奶，直到吃完飯才有機會出來。

▲▼茅利塔尼亞的女孩幾乎每天還要定時脫去衣服在軟沙上轉動打滾，將身體上凹凸不平的地方磨平，只見肉不見骨。（圖／達志影像／美聯社）

▲茅利塔尼亞的女孩每日攝入的熱量是世界衛生組織每日建議的四倍以上。（圖／達志影像／美聯社）

更慘的是，每當安妮吃不下而拒絕進食或嘔吐時，就會遭來父母的一陣拳打腳踢，「最困難的部分不是嘔吐，而是當我吃到吐並且不想再吃時，就會被打或被捏，隨著我越長越大，我也發現自己的身體發生了變化，並且迅速增重」。一直到了12歲，盡管她還沒到達適婚年齡，但還是被迫嫁給了一個完全不認識的叔叔朋友。 

結婚後的安妮生活並沒有好轉，年紀輕輕就為大了自己許多歲的丈夫生了7個孩子，還懷了第8胎，所幸之後她得到聯合國兒童基金會的救助，才讓她成功逃離夫家，也使得自己的3個女兒能免於被強迫餵食的命運，「可以肯定的是，我永遠不會讓我的女兒經歷跟我同樣的事情，我反對這樣的做法。」

▲▼茅利塔尼亞的女孩幾乎每天還要定時脫去衣服在軟沙上轉動打滾，將身體上凹凸不平的地方磨平，只見肉不見骨。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地少女孩會定時脫去衣服在軟沙上轉動打滾，將身體上凹凸不平的地方磨平，只見肉不見骨。（圖／達志影像／美聯社）

類似的案例至今仍持續在茅利塔尼亞上演，毛里塔尼亞嬰兒健康協會主席賽娜布（Zeinabou）表示，許多被迫進食的少女如今都患有糖尿病等後遺症，現在當地黑市甚至出現能夠增重的廉價「助劑」，能夠增進食慾及促進生長激素，除非改變這個強制餵食的習俗，否則根本無法可管。

▼相關影片。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
黃曉明爆「過年泡夜店」！　美女陪喝照瘋傳
「我身體願意給你」　同事求愛他跑去報警！3個字讓千人停止羨慕
2男大生學霸身分曝！跟10同學遊台南　騎最後被攔車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遭誣指性侵後法官還清白　26歲帥男憂「標籤永遠跟著他」自殺亡

森喜朗爆仇女下台！　NHK：奧運大臣橋本聖子接任東奧組委會主席

埃及挖出「5000歲古老啤酒廠」！一次可產2.2萬升　真實功用曝光

被逼「1天吃5餐」增胖！她12歲嫁叔叔朋友　狂生7子女...還懷第8胎

中國海警船沿路尾隨日漁船「26小時」　緊貼40m逼船！

他靠潛水服蛙鞋「海泳脫北」　遭批前線0戒備！南韓防長公開道歉

金正恩換名了！朝中社改以「總統」稱呼　南韓猜測：迎合國際潮流

連環殺嬰「4死9傷」！殘忍女護士優先打新冠疫苗　受害者母親怒了

全家只用1燈泡！洗碗機煮食…洗澡要監測計時　摳門女為省錢放大絕

印軍曝最新邊境照！中國部隊撤離班公湖　準備2階段撤軍

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

遭誣指性侵後法官還清白　26歲帥男憂「標籤永遠跟著他」自殺亡

森喜朗爆仇女下台！　NHK：奧運大臣橋本聖子接任東奧組委會主席

埃及挖出「5000歲古老啤酒廠」！一次可產2.2萬升　真實功用曝光

被逼「1天吃5餐」增胖！她12歲嫁叔叔朋友　狂生7子女...還懷第8胎

中國海警船沿路尾隨日漁船「26小時」　緊貼40m逼船！

他靠潛水服蛙鞋「海泳脫北」　遭批前線0戒備！南韓防長公開道歉

金正恩換名了！朝中社改以「總統」稱呼　南韓猜測：迎合國際潮流

連環殺嬰「4死9傷」！殘忍女護士優先打新冠疫苗　受害者母親怒了

全家只用1燈泡！洗碗機煮食…洗澡要監測計時　摳門女為省錢放大絕

印軍曝最新邊境照！中國部隊撤離班公湖　準備2階段撤軍

遭誣指性侵後法官還清白　26歲帥男憂「標籤永遠跟著他」自殺亡

鴻海MIH官方領英平台正式上線　執行長鄭顯聰彈吉他唱「賀歲歌」

春節躲家長訊息！老師偷改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

再5天開學！雲林「240校大消毒」防疫　訪客量體溫戴口罩實名制

獨／控議員硬上騙交往「11天就分手」　她罵「渣男+禽獸」下場曝

玄彬死會之後越來越壯！穿背心、舉啞鈴手臂「爆肌」超養眼

王瞳初二回娘家　90歲外公「貼心叮嚀艾成」讓她紅眼眶

土豪哥「進到18億陶朱隱園」 　一次看完7樓無敵格局！爆2原因不買

開工日屏東縣校園大消毒防疫　讓師生安心迎開學

9旬翁消失10小時！搭公車趴趴走　警跑2客運站尋獲助返家

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

癡情空姐為救男友衝火燒車現場　全身80%燒傷命危

愛上70歲女同事！21歲嫩妹狂傳293張裸照遭逮

合照比OK手勢　環球影城員工開除

男「灌椰子水」日戰7次　妻報警求助

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

活的石頭！南極冰棚深海發現「神秘生物」

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　

北韓「第一夫人」李雪主行蹤終於曝光！

杜拜公主求救影片曝！被軟禁威脅：永不見天日

夫懸崖狠推孕妻　她墜300m高空慘死

俄採樣史前馬遺骸　研究古病毒進化

染新冠恐現無精症　研究：重症者風險高

男驚見「鬼探頭」　網勸：快搬家

更多熱門

相關新聞

台南北安橋驚傳落水救1女子無生命跡象

台南北安橋驚傳落水救1女子無生命跡象

台南市安南區北安橋，大年初一上午警傳有人落水，台南市消防局據報，有1女子跳下橋下，經出動大批消防人車前往搶救，消防人員下水救起該名年約67歲的徐姓女子上岸，惟已無生命跡象，以救護車送永康奇美醫院急救，惟仍不治身亡。

「富商」電暈40歲單女　她為愛險被騙

「富商」電暈40歲單女　她為愛險被騙

鳳山驚傳女子墜樓　警：初步排除他殺

鳳山驚傳女子墜樓　警：初步排除他殺

台南女坐17樓頂想跳樓　警趁機拉下

台南女坐17樓頂想跳樓　警趁機拉下

女遭詐財14萬報案...欠債警竟想再騙她6萬

女遭詐財14萬報案...欠債警竟想再騙她6萬

關鍵字：

女子茅利塔尼亞胖美12歲Mauritania非州Zeinabou強迫進食強制餵食

讀者迴響

熱門新聞

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

家庭主婦→年收7億CEO「霸氣休了老公」！

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫死者逃亡

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

塞車到厭世　驚見汪隔空軍備競賽

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面