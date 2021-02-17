質疑抵禦變種病毒有效性！南非棄用牛津疫苗　100萬劑全分給非盟

▲南非棄用牛津疫苗，並將庫存的100萬劑全數分發給非洲聯盟中未發現南非變種病毒的國家。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

日前，南非威特沃特斯兰德大学（University of the Witwatersrand）發布研究結果表明，英國牛津大學和製藥公司「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)聯合研發的新冠疫苗對南非變種病毒無效，於是政府便立即暫停為人民接種阿斯利康疫苗，將庫存中的100萬劑疫苗分送給非洲聯盟的盟國，並轉而使用嬌生公司（Johnson & Johnson）的疫苗。

綜合CNN與《每日郵報》報導，儘管英國堅稱牛津疫苗確實有效，但南非衛生部表示，他們將暫停牛津疫苗的注射，並將這些疫苗分送給非洲聯盟的盟國。非洲聯盟表示，出現南非變種病例的國家，如博茨瓦納、科摩羅、加納、肯尼亞、莫桑比克和讚比亞等，將不會使用牛津疫苗，他們會將這100萬劑疫苗分發給尚未檢測到南非變種病毒的國家。

南非衛生部長姆赫茲（Zweli Mkhize）在16日宣布，南非已獲得900萬劑強生疫苗，政府也已確保有足夠的疫苗數量，為所有有需要的南非人民接種。南非預計將在本週開始接種嬌生疫苗，首批接種的人群是醫護人員。

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