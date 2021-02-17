　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

質疑抵禦變種病毒有效性！南非棄用牛津疫苗　100萬劑全分給非盟

▲▼牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗,AZ疫苗。（圖／路透）

▲南非棄用牛津疫苗，並將庫存的100萬劑全數分發給非洲聯盟中未發現南非變種病毒的國家。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

日前，南非威特沃特斯兰德大学（University of the Witwatersrand）發布研究結果表明，英國牛津大學和製藥公司「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)聯合研發的新冠疫苗對南非變種病毒無效，於是政府便立即暫停為人民接種阿斯利康疫苗，將庫存中的100萬劑疫苗分送給非洲聯盟的盟國，並轉而使用嬌生公司（Johnson & Johnson）的疫苗。

綜合CNN與《每日郵報》報導，儘管英國堅稱牛津疫苗確實有效，但南非衛生部表示，他們將暫停牛津疫苗的注射，並將這些疫苗分送給非洲聯盟的盟國。非洲聯盟表示，出現南非變種病例的國家，如博茨瓦納、科摩羅、加納、肯尼亞、莫桑比克和讚比亞等，將不會使用牛津疫苗，他們會將這100萬劑疫苗分發給尚未檢測到南非變種病毒的國家。

南非衛生部長姆赫茲（Zweli Mkhize）在16日宣布，南非已獲得900萬劑強生疫苗，政府也已確保有足夠的疫苗數量，為所有有需要的南非人民接種。南非預計將在本週開始接種嬌生疫苗，首批接種的人群是醫護人員。

►南非變種病毒襲全球…美2款疫苗擋不住！　效力掉到49％
 ►牛津大學研究出爐！自家疫苗只要1劑　保護力可達76％
 ►嬌生疫苗總體66％有效…「只要挨一針」　重症保護力85%

聽Podcast掌握國際局勢

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
部隊鍋吃剩一片肉也能退　好市多回應「退貨原則」
男大生3日遊第1天就遇命案！　不改行程繼續玩
台產防疫保單共300萬張！　申請理賠件數出爐
老闆拉嫩妹店員摳摳！她告知闆娘不信　悲憤輕生
活的石頭！南極深海發現「神秘生物」　科學家震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全家只用1燈泡！洗碗機煮食…洗澡要監測計時　摳門女為省錢放大絕

印軍曝最新邊境照！中國部隊撤離班公湖　準備2階段撤軍

視障翁落軌遭電車撞死！　站方欲卸責堅稱「是自殺」遭砲轟

夫妻虐死2周嬰！報案才假做CPR　手機搜尋「如何消瘀青」漏餡被逮

質疑抵禦變種病毒有效性！南非棄用牛津疫苗　100萬劑全分給非盟

活的石頭！南極冰棚深海發現「神秘生物」...科學家震驚

伊波拉警報「擴散6國」病毒能潛屍體3周　幾內亞緊急匡列125人！

緬甸3度斷網　衛星照曝反政變示威者排字「我們要民主」！

永凍層挖出4500歲史前馬！俄遺骸上採樣　研究「古病毒」進化

上網發現男友偷偷訂婚　「手上鑽戒超眼熟」她傻眼：那是我的戒指

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

全家只用1燈泡！洗碗機煮食…洗澡要監測計時　摳門女為省錢放大絕

印軍曝最新邊境照！中國部隊撤離班公湖　準備2階段撤軍

視障翁落軌遭電車撞死！　站方欲卸責堅稱「是自殺」遭砲轟

夫妻虐死2周嬰！報案才假做CPR　手機搜尋「如何消瘀青」漏餡被逮

質疑抵禦變種病毒有效性！南非棄用牛津疫苗　100萬劑全分給非盟

活的石頭！南極冰棚深海發現「神秘生物」...科學家震驚

伊波拉警報「擴散6國」病毒能潛屍體3周　幾內亞緊急匡列125人！

緬甸3度斷網　衛星照曝反政變示威者排字「我們要民主」！

永凍層挖出4500歲史前馬！俄遺骸上採樣　研究「古病毒」進化

上網發現男友偷偷訂婚　「手上鑽戒超眼熟」她傻眼：那是我的戒指

MCU廠缺貨潮！應廣1月營收年增90%創高　Q2醞釀漲價

離原址15步！台中米其林一星燒肉3月搬新家「休息12天」

部隊鍋剩一口也能退！好市多「相信消費者」：背後可能有故事

《上流戰爭2》沈秀蓮不演了？記者會名單唯獨少她　劇組避談

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡

3日遊第1天遇驚魂！男大生換車繼續玩　租車行：看新聞才知出事

藍愷青對兄弟催140公里最速　洪總也嚇到：對方都打不到

汽車檢驗員、汽車駕駛考驗員檢定簡章　今年改採線上下載

「世界第二毒」東部棕蛇突然飛撲攻擊　短毛貓捨命救2名小主人！

防疫保單大賣300萬張！　保險達人：台產賺翻了

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

國際熱門新聞

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

癡情空姐為救男友衝火燒車現場　全身80%燒傷命危

愛上70歲女同事！21歲嫩妹狂傳293張裸照遭逮

合照比OK手勢　環球影城員工開除

男「灌椰子水」日戰7次　妻報警求助

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

北韓「第一夫人」李雪主行蹤終於曝光！

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　

活的石頭！南極冰棚深海發現「神秘生物」

杜拜公主求救影片曝！被軟禁威脅：永不見天日

夫懸崖狠推孕妻　她墜300m高空慘死

俄採樣史前馬遺骸　研究古病毒進化

男驚見「鬼探頭」　網勸：快搬家

染新冠恐現無精症　研究：重症者風險高

更多熱門

相關新聞

只有少數人打疫苗　之後的對策？

只有少數人打疫苗　之後的對策？

新冠疫情爆發後，蔡政府相關防疫作為基本獲得國人肯定。但衛福部長陳時中說過，防疫已通過期中考，但「期末考要靠疫苗」。隨著疫苗已經出現，台灣卻只有分配到稀少配額，這會導致分配與「疫苗護照」問題，蔡政府的對策想清楚了沒有？

吉林毒王1傳141關鍵！9坪教室擠30人

吉林毒王1傳141關鍵！9坪教室擠30人

鬆綁中國疫苗進口？陳時中：敢買也要有人敢打

鬆綁中國疫苗進口？陳時中：敢買也要有人敢打

部桃確診者2重症「1人使用葉克膜」　21名個案現況曝

部桃確診者2重症「1人使用葉克膜」　21名個案現況曝

打疫苗支持中央政策　柯P：台灣禁不起打太多種疫苗

打疫苗支持中央政策　柯P：台灣禁不起打太多種疫苗

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情南非變種病毒疫苗牛津嬌生非洲聯盟

讀者迴響

熱門新聞

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

家庭主婦→年收7億CEO「霸氣休了老公」！

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫死者逃亡

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面