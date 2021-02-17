永凍層挖出4500歲史前馬！俄遺骸上採樣　研究「古病毒」進化

▲俄羅斯VECTOR研究中心將從永凍層出土的動物遺骸提取樣本，並對其身上的史前病毒進行研究。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心（VECTOR）宣布，將從融化永凍層（Permafrost）中出土的動物遺骸提取樣本並進行分析，進而識別這些古病毒，並對史前病毒的進化進行高級研究。

綜合《西伯利亞時報》與《衛報》報導，這座位於西伯利亞的生物學研究中心在16日發布聲明指出，他們將與東北聯邦大學 (North-Eastern Federal University)合作，從一匹至少有4500年曆史的史前馬身上提取樣本開始，並對其展開研究。接下來，他們還將著手研究猛獁象（mammoths）、麋鹿、狗、山鷓鴣（partridges）、囓齒動物（rodents）、野兔等史前動物的遺骸。

這些遺骸是2009年在雅庫特（Yakutia）所發現的。那是一個位於西伯利亞的浩瀚平原，由於當地有著極厚的永凍層，因此人們經常會在那裡發現猛獁象等舊石器時代的動物遺骸。東北聯邦大學猛獁象博物館負責人謝普拉索夫（Maxim Cheprasov）表示，「這是我們第一次研究古病毒。」

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