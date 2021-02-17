　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

永凍層挖出4500歲史前馬！俄遺骸上採樣　研究「古病毒」進化

▲▼俄羅斯史前動物遺骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯VECTOR研究中心將從永凍層出土的動物遺骸提取樣本，並對其身上的史前病毒進行研究。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心（VECTOR）宣布，將從融化永凍層（Permafrost）中出土的動物遺骸提取樣本並進行分析，進而識別這些古病毒，並對史前病毒的進化進行高級研究。

綜合《西伯利亞時報》與《衛報》報導，這座位於西伯利亞的生物學研究中心在16日發布聲明指出，他們將與東北聯邦大學 (North-Eastern Federal University)合作，從一匹至少有4500年曆史的史前馬身上提取樣本開始，並對其展開研究。接下來，他們還將著手研究猛獁象（mammoths）、麋鹿、狗、山鷓鴣（partridges）、囓齒動物（rodents）、野兔等史前動物的遺骸。

這些遺骸是2009年在雅庫特（Yakutia）所發現的。那是一個位於西伯利亞的浩瀚平原，由於當地有著極厚的永凍層，因此人們經常會在那裡發現猛獁象等舊石器時代的動物遺骸。東北聯邦大學猛獁象博物館負責人謝普拉索夫（Maxim Cheprasov）表示，「這是我們第一次研究古病毒。」

►冰凍3萬年披毛犀重見天日！　80%屍體完整「還留有最後一餐」
►最古老幼狼藏凍土「毛髮軟骨都在」　5.7萬年前最後一餐曝光！
►冰封三萬年復活　西伯利亞凍土驚現「闊口罐病毒」

聽Podcast掌握國際局勢

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
開工第一天小確幸　LINE貼圖15款免費下載
最重恐罰500萬！愛莉莎莎「YouTube退訂人數驚呆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

質疑抵禦變種病毒有效性！南非棄用牛津疫苗　100萬劑全分給非盟

活的石頭！南極冰棚深海發現「神秘生物」...科學家震驚

伊波拉警報「擴散6國」病毒能潛屍體3周　幾內亞緊急匡列125人！

路面塗「我們要民主」訴求！　從衛星照看緬甸街頭反政變示威

永凍層挖出4500歲史前馬！俄遺骸上採樣　研究「古病毒」進化

上網發現男友偷偷訂婚　「手上鑽戒超眼熟」她傻眼：那是我的戒指

法研究：新冠重症患者7%「長出眼瘤」　病毒恐害黃斑部發炎！

拜登曾警告習近平：中國將為侵犯人權付出代價

新冠病毒株竟合體！加州首現「變種病毒組合」　傳染性和抗藥性高

漁夫突然失蹤...小船旁躺4.2公尺肥鱷魚　剖腹找到人類屍骨！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

質疑抵禦變種病毒有效性！南非棄用牛津疫苗　100萬劑全分給非盟

活的石頭！南極冰棚深海發現「神秘生物」...科學家震驚

伊波拉警報「擴散6國」病毒能潛屍體3周　幾內亞緊急匡列125人！

路面塗「我們要民主」訴求！　從衛星照看緬甸街頭反政變示威

永凍層挖出4500歲史前馬！俄遺骸上採樣　研究「古病毒」進化

上網發現男友偷偷訂婚　「手上鑽戒超眼熟」她傻眼：那是我的戒指

法研究：新冠重症患者7%「長出眼瘤」　病毒恐害黃斑部發炎！

拜登曾警告習近平：中國將為侵犯人權付出代價

新冠病毒株竟合體！加州首現「變種病毒組合」　傳染性和抗藥性高

漁夫突然失蹤...小船旁躺4.2公尺肥鱷魚　剖腹找到人類屍骨！

玖壹壹北流開唱倒數2個月！　率師弟開工拜拜「竟少一團」原因曝光

強烈冷氣團襲台急凍10度　農糧署籲「高接梨穗剛嫁接易受寒害」

「鍋剩1片肉」兒子嗆退貨…爸冷漠看戲！律師一針見血分析：太廉價

質疑抵禦變種病毒有效性！南非棄用牛津疫苗　100萬劑全分給非盟

花蓮街頭依偎…照片PO網「婁峻碩怎都不笑？」焦凡凡揭2人真實互動

南投皮卡車墜谷！小女兒顱內出血媽喊胸痛　全家走訪溫泉秘境

就是管不住嘴？這些「超毒減肥語錄」讓人瞬間沒食慾

快訊／北市林森北路棉被店火警！濃煙狂竄　一家7口倉皇逃出

「房子會越換越大嗎？」網友秒搖頭　曝更想要1條件：地點定漲幅

失意女摩鐵輕生反被告縱火　她秀「採買關鍵」獲無罪

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

國際熱門新聞

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

癡情空姐為救男友衝火燒車現場　全身80%燒傷命危

愛上70歲女同事！21歲嫩妹狂傳293張裸照遭逮

合照比OK手勢　環球影城員工開除

男「灌椰子水」日戰7次　妻報警求助

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

北韓「第一夫人」李雪主行蹤終於曝光！

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　

杜拜公主求救影片曝！被軟禁威脅：永不見天日

夫懸崖狠推孕妻　她墜300m高空慘死

男驚見「鬼探頭」　網勸：快搬家

染新冠恐現無精症　研究：重症者風險高

比特幣首度漲破5萬美元！　價格或再翻倍

Z世代過氣代表公開　表情符號竟掀議

更多熱門

相關新聞

否認新冠疫源！美聯社：中國狂發假消息

否認新冠疫源！美聯社：中國狂發假消息

美聯社與大西洋理事會（Atlantic Council）數位鑑識研究實驗室（DFRLab）耗時9個月，對社群媒體的po文進行審查後指出，自中國首次通報境內爆發新冠肺炎病例的那天開始，其政府就在網路和社群媒體散佈消息，聲稱病毒是外國對手釋放的生化武器。

老虎陪狗狗散步　遭獅子伏擊雪地開戰

老虎陪狗狗散步　遭獅子伏擊雪地開戰

女工瞬間被拖進絞肉機！上半身遭輾爆

女工瞬間被拖進絞肉機！上半身遭輾爆

北韓鎖國餓到慌！外國使館證實：連牙膏都沒有

北韓鎖國餓到慌！外國使館證實：連牙膏都沒有

德國瑞典波蘭反制　報復驅逐俄羅斯外交官

德國瑞典波蘭反制　報復驅逐俄羅斯外交官

關鍵字：

俄羅斯VECTOR研究中心永凍層史前病毒古病毒

讀者迴響

熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

家庭主婦→年收7億CEO「霸氣休了老公」！

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面