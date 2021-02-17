法研究：新冠重症患者7%「長出眼瘤」　病毒恐害黃斑部發炎！

▲研究發現，部份新冠重症患者眼球黃斑部出現腫塊。（示意圖／取自Pixabay）

記者張寧倢／編譯

北美放射學會出版醫學期刊《放射學》（Radiology）日前刊載一項新研究發現，感染新冠肺炎可能引發眼球炎症，並導致在眼球後方「形成小瘤」，但專家們目前尚不清楚確切病因，也不確定長期來說對健康將有何影響。

根據《每日郵報》報導，研究主要作者、法國巴黎大學（University of Paris）萊克勒博士（Dr Augustin Lecler）發現，在129名感染新冠肺炎的重症患者的核磁共振掃描結果中，有9人在眼球黃斑部都有至少一個以上的腫塊，出現異常的比例達到7%，而黃斑部又是組成中心視覺不可或缺的部分。

研究人員認為，這些眼瘤可能與新冠病毒引發的炎症有關，因為身體多個器官發炎是常見的染疫表現，但也有可能是這些重症患者躺臥病床時，無意間阻礙了靜脈流通，也可能與氣管插管有關。在9名眼瘤患者中，2人患有糖尿病、6人肥胖、2人有高血壓問題。

萊克勒表示，此次研究是針對第一波入進加護病房的新冠重症患者進行核磁共振檢查，除了持續觀測眼瘤是否會造成視力障礙之外，第二波、第三波入院的新患者則在進行更嚴密的測試中，同時也對中度症狀的患者展開調查，「我們已經啟動一項透過高解析度圖像來檢視輕、中度患者眼球與眼眶的前瞻性研究。」

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