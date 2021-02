路面塗「我們要民主」訴求！　從衛星照看緬甸街頭反政變示威

▲ Maxar衛星照顯示,緬甸人民在路面塗上「我們要民主」的標語。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

緬甸軍方2月1日發動政變,軟禁實質領袖翁山蘇姬,14日於仰光等城市佈署裝甲車,更三度切斷全國網路,使得緬甸與世界隔絕。外界譴責聲浪無法傳入,但當地人民的怒火從未停歇。衛星照清晰可見,民眾在路面塗上渴望民主的聲音,表達對政變的不滿。

根據美國CNN向航太科技公司Maxar取得的資訊,16日拍攝的衛星照顯示,緬甸第二大城曼德勒(Mandalay)一條鄰近國家新聞部的主要幹道被塗上「我們要民主」(WE WANT DEMOCRACY),從太空中就能看見人民反抗軍政府的標語。

同樣於16日拍下的另一張衛星照可見,曼德勒火車站沒有任何旅客,但有5輛看起來一模一樣的大型貨車,整齊停放在主要入口外,似乎是軍用卡車。15日曾參與該市大規模抗議示威的民眾向CNN透露,那裡有大量緬甸安全部隊。

