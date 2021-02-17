路面塗「我們要民主」訴求！　從衛星照看緬甸街頭反政變示威

▲ Maxar衛星照顯示，緬甸人民在路面塗上「我們要民主」的標語。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸軍方2月1日發動政變，軟禁實質領袖翁山蘇姬，14日於仰光等城市佈署裝甲車，更三度切斷全國網路，使得緬甸與世界隔絕。外界譴責聲浪無法傳入，但當地人民的怒火從未停歇。衛星照清晰可見，民眾在路面塗上渴望民主的聲音，表達對政變的不滿。

根據美國CNN向航太科技公司Maxar取得的資訊，16日拍攝的衛星照顯示，緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）一條鄰近國家新聞部的主要幹道被塗上「我們要民主」（WE WANT DEMOCRACY），從太空中就能看見人民反抗軍政府的標語。

同樣於16日拍下的另一張衛星照可見，曼德勒火車站沒有任何旅客，但有5輛看起來一模一樣的大型貨車，整齊停放在主要入口外，似乎是軍用卡車。15日曾參與該市大規模抗議示威的民眾向CNN透露，那裡有大量緬甸安全部隊。

Pro-democracy protests continue in #Myanmar, despite a large military presence, as seen here in these #satellite images from February 13 & 16, 2021, including a large “We Want Democracy” street mural. pic.twitter.com/S236q1PAlv — Maxar Technologies (@Maxar) February 16, 2021

攝於13日的仰光衛星照顯示，成千上萬名抗議者聚集在市中心的摩訶班都拉公園（Maha Bandula Park）、白塔蘇雷塔（Sule Pagoda）至市政廳一帶。另有十多輛大型車輛封鎖市政廳前方的道路，似乎是軍用卡車及警察的高壓水槍。市政廳另一側還有一小群人，同樣被警察圍堵。

針對緬甸政局，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）16日則於媒體簡報會上呼籲，緬甸軍方應立即釋放被以非正義方式拘禁的一般民眾、政治領袖、新聞記者、維權人士及其他公民社會成員，並恢復民選政府，「如同總統拜登（Joe Biden）所說，軍方奪權是對緬甸民主轉型與法治的直接攻擊。」

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