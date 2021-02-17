活的石頭！南極冰棚深海發現「神秘生物」...科學家震驚

▲這塊巨石上面附著有22個動物個體。（示意圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

英國科學團隊最近在南極冰棚數百公尺厚冰層下的深海，發現一塊附有多種活體生物的巨石，上面竟附有多種未知的神祕物種，就像是一塊活的石頭。由於巨石位於完全黑暗且溫度極低的極端環境，因此目前科學家還無法解釋這些生物究竟是如何在這裡生存。

‘Breaking All the Rules: The First Recorded Hard Substrate Sessile Benthic Community Far Beneath an Antarctic Ice Shelf’ - Huw J. Griffiths, Paul Anker, Katrin Linse, Jamie Maxwell, Alexandra L. Post, Craig Stevens, Slawek Tulaczyk & James A. Smith: https://t.co/qoWpSa4ME0 pic.twitter.com/ZXpMkN1iO8 — British Antarctic Survey (@BAS_News) February 15, 2021

▲巨石上攀附了類似海棉的物種。

根據發表在期刊《洛桑前沿之聲》（frontiersin）的研究報告顯示，英國科學團隊為採集冰下樣本，在橫跨超過150萬平方公里的南極菲爾希納-龍尼冰棚（Filchner-Ronne Ice Shelf）展開探鑽，結果卻意外在厚達900公尺的冰棚下方發現了一塊巨石，上面還攀附了類似海棉的神秘物種，讓科學家們相當驚訝。

研究指出，發現巨石的地方位於深處1233公尺的海底，溫度為攝氏零下2.2度，上方還有著厚達900公尺的冰棚阻絕所有陽光及有機食物的供給，因此這裡並不適合任何生物生存，距離最近可發生光合作用的地區位於水流方向625至1500公里處。科學家推測，這些神秘生物很可能是適應南極生活後產生的全新的物種，不過對於來自何處、以什麼為食和分布情況等相關資訊還不清楚。

Accidental discovery of extreme life! Far underneath the ice shelves of the #Antarctic, there’s more life than expected: https://t.co/atdkiv1GrA



BAS marine biologist Dr Huw Griffiths @griffiths_huw explains... pic.twitter.com/Z6OUw4oQNs — British Antarctic Survey (@BAS_News) February 15, 2021

▲對於神秘物種的相關資訊目前科學家所知並不多。

參與調查的海洋生物學家葛里非斯（Huw Griffiths）表示，發現這些生物他感到無比驚訝，未來可望藉由這些全新的物種研究生物如何在極端地區生存，「地球上存有不按生物學家理解的規則而活的生命，目前我們對整個世界的所知僅只一部分而已。」

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