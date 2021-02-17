麥當勞員工曝「洋蔥丁」作法！褐色濃稠物超噁　網直呼：不敢吃

▲麥當勞的洋蔥丁製作過程讓網友們看了直呼「不敢吃」。（圖／tiktok／@justinalbert19）

記者王佩翊／編譯

國外一名在麥當勞工作的男網友賈斯汀，日前在自己的抖音帳號中公開了一段麥當勞廚房製作「洋蔥丁」的過程，而這段過於真實的影片也讓網友們看了大呼「不敢吃了」。只見他在脫水洋蔥中加入冰塊與水，隨後便用湯匙不斷用力攪拌，再放置一段時間，竟然就成了平時漢堡內使用洋蔥餡料。

這名麥當勞男員工賈斯汀日前在抖音發布了一系列有關於麥當勞廚房製作食物的影片，其中一則影片就提到夾在漢堡內的洋蔥丁餡料是如何製作的，然而令人震驚的是，這些洋蔥丁竟是由脫水洋蔥泡開而成。只見賈斯汀先是拿了一個白色容器，將脫水洋蔥加進去後，便放入冰塊，同時倒入大量的水後，拿出木湯匙不斷攪拌至濃稠狀，最後蓋上蓋子靜置，就成了大家所看到的洋蔥丁。

影片po出後隨即吸引1.2萬人按讚、2.4萬人留言、5萬人分享，不過這段影片卻也嚇壞了眾網友，許多網友紛紛崩潰表示，「我下次去麥當勞再也不加洋蔥了」、「我覺得好噁心」等。然而根據《鏡報》報導，有另一名麥當勞員工留言表示，其實麥當勞有使用兩種不同類型的洋蔥。

賈斯汀的抖音帳號擁有2.4萬人追蹤，他經常上傳各式各樣的麥當勞食物製作過程，其中炸薯餅、墨西哥捲餅、鬆餅和洋蔥丁影片最受歡迎，網友也會敲碗請他拍攝有興趣的主題，讓他成為另類網紅。

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