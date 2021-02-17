花旗「錯匯250億」鬧史上最大烏龍　收款人賺到！法院判決免還錢

▲跨國金融業巨頭之一的花旗集團（Citigroup）去年錯匯了將近9億美元（約新台幣250億元）的貸款利息給放款人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國花旗集團（Citigroup）去年8月發生堪稱史上最大的銀行業錯匯事件，誤將5億美元（約新台幣142億元）匯給露華濃（Revlon）的放款人，採取法律行動後，美國法院近日出乎意料地宣布花旗敗訴，將無法拿回錯匯款項，跌破眾人眼鏡。

美國曼哈頓地區法官弗曼（Jesse Furman）於16日裁定，花旗在2020年8月11日的轉帳是「最終且完整的交易」將不會被撤銷，包含Brigade、HPS與Symphony等代表放款人的10家資產管理公司，將不必繳回花旗錯匯將近5.04億美元的款項。

花旗當時是美妝公司露華濃的貸款機構，原本該匯出約780萬美元的利息給借錢給露華濃的放款人，卻意外匯出超過100倍金額的8.93億美元（約新台幣250億元），要求放款人返還溢付款項，但上述10家資產管理公司卻拒絕繳回，花旗因此提出訴訟追討剩餘的約5億美元款項。

弗曼表示，要去相信身為金融機構巨頭的花旗銀行，犯下從未發生的錯誤，導致近10億美元的損失，幾乎是不合理的，而對本就該收到匯款的放款人來說，也有理由相信，這些款項是故意支付，而非錯誤的款項。對此，花旗發言人則表示，「我們強烈反對這一決定，並打算繼續上訴，直到追回全數資金。」

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