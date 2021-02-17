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上網發現男友偷偷訂婚　「手上鑽戒超眼熟」她傻眼：那是我的戒指

▲▼出軌,外遇,戒指。（圖／達志影像／示意圖）

▲女意外發現男友訂婚，自己的戒指還被戴在情敵手上。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子在網路上發現男友竟然和另外一名女子訂婚，而且對方手上戴著還是她家代代相傳的鑽戒，她立即翻開家中珠寶盒，不但祖傳的鑽戒失蹤，還有其他飾品也跟著失竊，後來連絡上另外一名女子，對方才發現自己也受騙。

48歲男子戴維斯(Joseph L. Davis)2015年與2016年，在網路上使用喬(Joe Brown)與馬庫斯(Marcus Brown)等假名，在網路上結交2名女子並且同時交往，後來向居住在奧蘭多市(Orlando)的未婚妻求婚時，竟然是用從另外一名住在橘市(Orange City)女友家中偷的鑽戒。

女子發現家中珠寶失竊後，主動聯繫未婚妻希望能拿回珠寶，對方才驚覺自己受騙。未婚妻表示，戴維斯在追求她時曾帶她回一名女友家中，謊騙那是自己的房子，2人後來一起同居，她發現受騙後，戴維斯立即下落不明，還偷走她的筆電和珠寶。

警方表示，由於戴維斯一直都是使用假名，所以2名女子現在才知道他真正的名字，聯手配合警察調查中，而戴維斯曾有持有毒品、家暴、駕車撞人等多項前科，在俄勒岡州和卡羅來納州均犯下重罪，目前仍然在逃中。

THEFT SUSPECT IDENTIFIED, SOUGHT AFTER LYING, STEALING FROM 2 WOMEN HE MET ON DATING APP Volusia sheriff’s detectives...

Volusia Sheriff's Office 發佈於 2021年2月11日 星期四

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