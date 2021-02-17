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Z世代「過氣代表」公開！表情符號竟掀議　網驚：笑到流淚錯了嗎

▲▼Z世代認為，只有上一代的老人才會用「笑到流淚」的表情符號。（組圖／CFP、免費圖庫Pixabay）

▲Z世代認為，只有上一代的老人才會用「笑到流淚」的表情符號。（組圖／CFP、免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

你還在用「笑到流淚」的表情符號嗎？如果是，那你可能已經過時囉！最近在短影音平台TikTok上，美國年輕人有關哪些東西已經是「落伍代表」的討論掀起熱議，其中讓其他網友最驚訝的是，對於1996到2012年間出生的「Z世代」（Gen Z）而言，「笑到流淚」竟已是上一代人才會使用的表情符號，讓出生於1981至1996年間的千禧世代（Millennials）崩潰留言「那個表情錯了嗎」？

據CNN報導，「笑到流淚」目前是推特上最常被使用的的表情符號，而蘋果公司也曾在2017年指出，「笑到流淚」是當年度最受美國人喜愛的表情，不過對於Z世代的年輕人來說，這個表情符號早已過時，他們更喜歡用「骷髏頭」來代替，因為這個表情即是「我死了」或「我要死了」的視覺版，同時也能表示某事非常有趣。

▲▼Z世代更喜歡使用的表情符號是骷髏頭。（組圖／CFP、免費圖庫Pexels）

▲Z世代更喜歡使用的表情符號是骷髏頭。（組圖／CFP、免費圖庫Pexels）

21歲的穆罕默德（Walid Mohammed）在接受CNN採訪時表示，他不會使用笑到流淚的表情，「因為我看到一些年紀大的人在用它，比如我媽媽、我的哥哥姐姐和一些上一代的老人」。而17歲的馬丁（Xavier Martin）則認為，笑到流淚的表情符號實在是「平淡無奇」，而且同齡人中會使用這個表情的人「不多」。

一名千禧世代的網友在看到影片後，忍不住留言詢問，「那個表情錯了嗎」，而另一名網友則有感而發，「看到這個結論的感覺實在太糟糕了」。也有一位上了年紀的女士表示，她在知道孩子們都不再使用這個表情符號後，就開始減少使用頻率。

網絡語言學家麥卡洛克（Gretchen McCulloch）對此表示，「如果你年復一年都在使用相同方式來表達數位笑聲時，你就會顯得不那麼真誠，而且這種誇張的效果也會因為不斷地被使用而失效、過時，這就是為什麼Z世代開始尋找新鮮、新穎的方式來表達自己的笑聲。」

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