北京10年內可能拿下台灣　澳洲前總理：習近平想「追上毛澤東」

▲中國國家主席習近平與台灣總統蔡英文。（圖／翻攝自新華社、記者林敬旻攝）

記者張寧倢／編譯

熟悉兩岸事務的澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd），先前在美媒《外交事務》（Foreign Affairs）期刊文章指出，中國國家主席習近平可能傾向「武統」台灣，近日陸克文再次撰文分析，為了趕上毛澤東的地位，習近平更企圖在未來10年之內實現拿下台灣的目標。

▲澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）認為，習近平企圖在10年內拿下台灣，卻忽略了美國不可預測性的應對措施。（圖／達志影像／美聯社）

根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，現任美國智庫亞洲協會（Asia Society）主席的陸克文在最新一期的《外交事務》中指出，未來10年會是「危險年代」（the decade of living dangerously），因為包含習近平在內的北京高層認為美國勢力出現了「不可逆轉的衰退」，而解放軍更將成為「世界級」現代軍力，並在2027年與美軍匹敵。

陸克文指出，習近平領導之下的中國變得更加專制，在香港的例子上，台灣見證了一國兩制的消失，中共高層認知到現在這個時刻的兩岸，已經比過去70年來更不可能實現「和平統一」，且相信中國至少能取代美軍在亞洲的勢力，透過在台海發揮壓倒性的軍事力量，讓華府放棄一場他們認為「可能會輸」的戰爭。

▲習近平認為拜登領導下的美國已經面臨不可逆轉的頹勢。（圖／達志影像／美聯社）

陸克文表示，習近平認為失去美國支持的台灣不是投降，就是戰敗，「若習近平奪下台灣，便能與毛澤東一同進入中國共產黨的萬神殿內。」然而，北京對於攻打台灣可能過於自信，導致誤判美國在台海緊急情況下所做出不可預測的應對措施。

陸克文分析，雖然北京估計華府害怕美國失去世界領導地位，因此不會打無勝算的仗，但中國沒算到的可能是，美國若不為民主做出爭取，便將失去整個亞洲的民主盟友，使它們完全靠向中國。陸克文寫道，在拜登上台之後，美中之間的戰略競爭不太可能放緩，「拜登打算證明北京認為『美國處於不可逆衰退』的判斷是錯誤的。」

▲陸克文分析，美國可能不會犧牲全數亞洲民主盟友，而對台海危機袖手旁觀。（圖／達志影像／美聯社）

陸克文建議，中美兩國應制定一個「管理性策略競爭」框架（managed strategic competition），以全球秩序的現實主義觀點為基礎，限制雙方不得跨越的底線在哪，例如，美國應該更嚴守北京的「一個中國」政策，中國則應減少在台海的軍事行動與南海島嶼的軍事化。

陸克文最後表示，儘管這種框架難以建構，但比起其他「災難性」的選擇，它確實有可能成功，「在一個有管理的競爭規範內運作，總比完全沒有規則來的更好。」若到2030年台灣海峽仍無軍事衝突與戰爭，這將是最重要的成功關鍵指標。

更多相關新聞

►習近平傾向武統台灣！ 澳洲前總理陸克文：忽略3關鍵因素

►李雪主「神隱1年多」終於公開露面！ 甜笑伴金正恩欣賞演出

►中國擬限制稀土出口「衝擊美國防工業」 業界消息曝官方動向

聽Podcast掌握美選及國際局勢

更多【美國新總統上任】相關新聞請點此