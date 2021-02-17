貝佐斯奪回世界首富寶座！馬斯克「股價跌身家縮水」被擠下

▲亞馬遜創辦人貝佐斯以1903億美元身家再度成為世界首富。（圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

受股價走勢影響，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）個人淨資產達1903億美元，超越特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的1734億美元，再度重回全球首富寶座。

根據《富比世》實時數據顯示，今年1月8日馬斯克才以超過1850億美元的身家打破「貝佐斯天花板」，超越自2017年10月以來便穩坐世界首富寶座的貝佐斯，但隨著昨（16）日特斯拉股價下跌2.4%，使得馬斯克財富跟著縮水約46億美元，目前世界首富的頭銜又重回個人淨值達1,903億美元的貝佐斯。

▲特斯拉股價下跌使執行長馬斯克身價跟著縮水。（圖／視覺中國CFP）

此前馬斯克登上全球首富時曾發文表示，「有甚麼好奇怪的」，「好了，回去工作吧……」，疑似回應關於成為全球新首富的說法，不過之後亞馬遜和特斯拉的股價走勢出現分歧，亞馬遜震盪上行，特斯拉則震盪下挫，使得馬斯克全球首富的頭銜也僅維持6週就又遭到貝佐斯超車。

據資料顯示，亞馬遜目前總市值為1.65萬億美元，特斯拉則為7833億美元，不過「女版巴菲特」凱薩琳（Cathie Wood）表示，將持續看好特斯拉，她認為特斯拉在電池成本、人工智能芯片和自動駕駛數據上更具有獨到的優勢，因為特斯拉正在照著手機和筆記型電腦的成本曲線前行，擁有更高效的電池，成本也在不斷降低。

另外，特斯拉現有的近70萬輛汽車已經在收集數據，並且已擁有160億公里到192億公里的真實世界駕駛數據，凱薩琳預測，未來特斯拉將成為自動駕駛的領導者。