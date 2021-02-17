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李雪主「神隱1年多」終於公開露面！　甜笑伴金正恩欣賞演出

▲▼李雪主時隔一年公開現身，與金正恩一同欣賞表演。（圖／朝中社）

▲ 李雪主時隔一年公開現身。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓第一夫人李雪主自2020年1月後神隱長達13個月，南韓國家情報院16日對此表示，研判她是考量新冠疫情，才未現身公開場合。指她懷孕或失寵的謠言四起之際，北韓官媒17日刊登領導人金正恩和李雪主一同觀賞演出的報導，間接撇清傳聞。

勞動黨機關報《勞動新聞》17日報導，16日適逢已故前領導人金正日冥誕「光明星節」，金正恩與李雪主夫婦現身平壤萬壽臺藝術劇場，與眾官員一同欣賞紀念公演。

照片中可見，二人座位間雖隔著扶手，金正恩身體仍靠向李雪主，一起看著舞台鼓掌、露出開心的笑容。此外，金正恩與李雪主的座椅較寬，與兩旁的座位距離也較遠，但觀眾席上其他官員並未保持社交距離，也沒有任何人戴口罩。

▲▼李雪主時隔一年公開現身，與金正恩一同欣賞表演。（圖／朝中社）

▲ 二人露出開心笑容。（圖／朝中社）

李雪主上一次公開行程是在去年1月25日，於三池淵劇場欣賞新年紀念公演，此後便無消無息，而當時正是新冠肺炎疫情爆發的時期。然而，同年10月10日的勞動黨建黨75周年紀念活動等重要節日都不見李雪主身影，令外界不禁懷疑，她可能有孕在身，或是遭金正恩打入冷宮。

南韓國情院院長朴智元16日說明近期觀測到的北韓政界動向，針對李雪主神隱一事表示，「我們並未發現有什麼特別值得注意的動向，李雪主正在陪孩子們玩耍，研判應該是考量到新冠防疫問題，才沒有出現在公開場合。」因此也有說法指出，李雪主重新現身公開行程，展現出平壤當局對防疫成果相當有自信。

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