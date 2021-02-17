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緬甸軍方加控翁山蘇姬第二項罪名　美方關切喊話北京加入譴責

▲▼緬甸實質領袖翁山蘇姬。（圖／路透）

▲緬甸實質領袖翁山蘇姬被加控第2項罪名。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

緬甸軍政府對遭罷黜領袖翁山蘇姬加控第2項罪名，美國國務院發言人普萊斯今天表示，美方對此感到不安，緬甸軍方應立刻釋放遭拘禁人士，也盼看到中國明確譴責政變。

美聯社16日引述翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）律師指出，緬甸警方對翁山蘇姬加控新罪名，指控她違反國家天然災害管理法；這項罪名先前多被拿來起訴違反2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫規定的人士。

月初在軍事政變中遭罷黜的翁山蘇姬，先前已因被查獲非法持有無線電對講機，被控違反國家進出口法。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上表示，美方對翁山蘇姬遭加控罪名感到不安，緬甸軍方應立即釋放被以非正義方式拘禁的一般民眾、政治領袖、新聞記者、維權人士及其他公民社會成員，並恢復民選政府。

普萊斯強調：「如同總統拜登（Joe Biden）所說，軍方奪權是對緬甸民主轉型與法治的直接攻擊。」他說，很高興看到世上許多理念相近夥伴盟友，與美方共同譴責緬甸非民主軍事政變。

針對中國駐緬甸大使陳海宣稱北京對緬甸政局變化「事先並不知情」，且否認有介入協助緬甸軍方，普萊斯說，美方已清楚表明，希望中國在這事件上能扮演建設性角色。

他指出，美國公開和私下都有向北京傳達這項訊息，「我們會持續傳達這訊息，直到中國明確譴責這場政變」。

緬甸軍事政變爆發後，中國態度低調避提「政變」，中國運送技術人員至緬甸、幫助緬甸建防火牆等傳言甚囂塵上。大批反政變示威者11日也聚集在中國駐緬甸大使館前抗議，要求中國停止支持軍方。

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