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財神爺「登門討錢」！討債公司創意新招　還送彩券祝中獎

▲▼財神爺「登門討錢」！討債公司創意新招　還送彩券祝中獎。（圖／翻攝自臉書「Fast Debt Recovery Specialist Pte Ltd」）

▲討債公司變裝財神爺還送彩券祝欠債人中獎還錢，恭喜發財紅包拿來。（圖／翻攝自臉書「Fast Debt Recovery Specialist Pte Ltd」）

記者張靖榕／綜合外電報導

欠錢不能欠過年！新加坡一家討債公司年節期間不打烊，因和拖款已久的欠債人難以溝通，只好「新年到，財神到，把財神接到你家門口」，讓工作人員扮成財神爺登門討錢。

綜合新加坡媒體報導新加坡討債公司「Fast Debt Recovery Specialist」極富創意，年節期間在臉書PO出照片，一名打扮成財神爺的工作人員來到欠債人家門前討債，一旁還跟著幾名穿著正常服裝的工作人員。

▲▼財神爺「登門討錢」！討債公司創意新招　還送彩券祝中獎。（圖／翻攝自臉書「Fast Debt Recovery Specialist Pte Ltd」）

▲▼不只討債，還會送上紅包袋。（圖／翻攝自臉書「Fast Debt Recovery Specialist Pte Ltd」）

▲▼財神爺「登門討錢」！討債公司創意新招　還送彩券祝中獎。（圖／翻攝自臉書「Fast Debt Recovery Specialist Pte Ltd」）

文中寫道「你迎財神，你接財神，我們把財神接到你家門口」，和過年必備新年歌曲《財神到》的歌詞相呼應，更謔稱由於工作人員難以和欠債人溝通，「既然人話你聽不懂，我們就請財神來跟你談天說地吧！」

報導指出，把戲做足的財神爺甚至在欠債人家門把上，掛上一包印有柑橘的大紅袋子以及紅包封套，象徵送上大吉大利的橘子，公司甚至為了讓欠債人有錢可還，而把彩券送給欠債人對獎。

該則貼文造成破千轉發，事實上這家討債公司創意舉動不只一樁，早在去年聖誕節時，就曾讓工作人員扮成聖誕老公公上門討債。帶著喜氣來討錢，為欠債人視覺和心理上造成極大衝突，雖不清楚是否增加還錢意願和能力，但已大為增加該公司的曝光度與公關形象。

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