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英國又發現新強力變種病毒「B.1.525」　對疫苗具有一定抗性

▲▼英國在11例變種病毒B.1.1.7的樣本中，發現南非變種病毒擁有的E484K突變,新冠,疫情,英國疫情。（圖／路透）

▲英國新型變種病毒「B.1.525」，與南非變種病毒皆擁有E484K突變，能讓疫苗效果降低。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國繼變種病毒「B.1.1.7」後，科學家再度發現新型變種病毒株「B.1.525」，而且此款與南非變種病毒相似，變異均使它們能夠避開中和抗體，代表對現有疫苗具有一定程度的抗性。目前此款病毒已擴散至國際間，其中又以丹麥、英國與奈及利亞病例最多。

英國BBC引述愛丁堡大學（ Edinburgh University）研究報導，回溯至去年12月採集的樣體顯示，已在英國發現至少38例「B.1.525」變種病毒的確診患者，其中36例來自英格蘭地區，另外2例則在威爾斯（Wales）地區。

科學家發現，「B.1.525」變種病毒其中一種變異「E484K」，都曾在巴西與南非變種病毒珠中發現，其功能在於能讓病毒躲過免疫系統的防禦機制。專家表示，變異特性讓此款病毒更為強大，除了比原先造成全球疫情爆發的病毒株更輕易傳染給他人，對於疫苗中和抗體的抗性也達到一定程度。

目前疫苗已在丹麥、英國、奈及利亞和美國現蹤，科學家表示還有擴散的國家數實際上更多。報導指出目前將「B.1.525」變種病毒珠，列入英國特別關注清單的時間點「還太早」，是否需要針對其做擴大篩檢也還不確定，只能說「B.1.525」是一款「正在被調查的變種病毒」。

近期的疫苗是針對先前的冠狀病毒株所設計，儘管「B.1.525」的威脅性仍有待觀察，科學家仍認為應該繼續研製能夠對抗新一波的變種病毒株。

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關鍵字：

B.1.525英國變種病毒株

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