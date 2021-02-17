杜拜公主求救：我是人質！被警察要脅「永不見天日」　影片曝光

▲拉蒂法求救影片曝光。（影／翻攝自YouTube／Daily Mail）

記者崔子柔／綜合報導

阿聯酋杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）2018年稱自己長期受到父親控制、虐待，試圖搭乘遊艇逃亡，卻在被軍艦攔截後下落不明，這段期間她向友人求救的影片曝光，其中提到自己是父親的人質，被軟禁在別墅裡，有7名警察看守，更被威脅可能一輩子見不到陽光。

根據《BBC》報導，拉蒂法友人提供的影片已經過查核，並呼籲聯合國能介入救出公主。2018年曾向杜拜了解此事的聯合國前難民事務專員羅賓遜（Mary Robinson）表示，她這才察覺當時完全被杜拜王室唬弄，呼籲國際調查拉蒂法的情況。

拉蒂法在被軟禁一年後陸續拍下這些影片，她藉著上廁所的時間鎖上門偷拍，雖然住在別墅裡，但門窗都不能開，平時房門也不能鎖，「連呼吸新鮮空氣都難，簡直像在監獄」，屋外、屋內各有5名、2名警察負責看守，讓她瀕臨崩潰，「不知道他們打算怎麼樣，我越來越絕望了」。

▲拉蒂法躲在廁所錄製影片。（圖／翻攝自YouTube／Daily Mail）



拉蒂法的父親、阿拉伯聯合大公國領導人穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）是世上最富有的領袖之一，他的第6位妻子、約旦公主哈雅（Princess Haya bint al-Hussein）在2019年也想逃離他的掌控，向英國法院爭取子女監護權、強迫婚姻保護令和禁止騷擾令。

現年35歲的拉蒂法在16歲時就有想逃跑的念頭，直到2011年認識法國商人許貝特（Herve Jaubert）才開始計畫，2018年2月24日，她和巴西武術教練亞希艾寧（Tina Jauhiainen）一起出發至國際海域，順利搭上接應的美籍遊艇，準備前往印度，8天後就被杜拜突擊隊攔截綁走。

▲杜拜酋長拉希德與前妻約旦哈雅公主於2012年出席英國雅士谷賽馬大會。（圖／達志影像／美聯社）



拉蒂法被送回杜拜，從此就和外界失聯，亞希艾寧及船員則在杜拜被拘留2周後釋放，印度當局也未曾回應是否知情。

亞希艾寧表示，先前陸續收到拉蒂法的影音訊息，但已經一陣子沒有消息，實在擔憂她的安危，才把影片交給媒體公開，希望能為公主爭取自由。不過杜拜與阿聯政府都沒有對BBC的提問做出回應。