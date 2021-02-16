北韓「第一夫人」李雪主行蹤曝光！消失1年多...他公開追蹤結果

▲過去李雪主多次出席公開活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）向來給外界神秘的形象，其第一夫人李雪主自從2012年起便伴隨丈夫、最高領導神金正恩出席各種公開活動，然而直到2020年1月觀賞三池淵劇場公演後，卻從此不見人影，彷彿人間蒸發。外界推測，李雪主可能已失寵，遭北韓當局冷凍。不過，南韓國家情報院今（16）日對外表示，李雪主其實依舊安然無恙，一年多以來陪著孩子玩耍。

根據《韓聯社》報導，南韓國家情報院（以下稱國情院）長朴智元（박지원）於16日出席國會情報委員會全體會議，稟報近期觀測北韓政界各種人事動向、政治社會思想流變，以及北韓疑似派駭客進行網路攻擊，遇竊取輝瑞等藥廠新冠疫苗研發情資等。

▲南韓國情院長朴智元16日出席國會情報委員會。（圖／達志影像）



南韓共同民主黨國會議員金炳基（김병기）、國民力量議員河泰慶（하태경）表示，「北韓平均每日試圖發動約158萬件網路攻擊，與前一年相比增加32%，包括駭入各地方政府行政網路，攻擊停車管理業者的系統，並以竊取尖端高科技與奪取金錢為目標，透過電子郵件、惡意程式進行攻擊。

他們補充，「而其中，更包括我國（南韓）100名高層，雖然追究其攻擊源頭，有包括中國與俄羅斯，但大部分皆為北韓所為。」

▲李雪主2020年1月出席三池淵劇場公演後，至今一年多便未再現身。（圖／達志影像／美聯社）

針對北韓第一夫人李雪主從公開場合上消失一年多，國情院表示，「我們並未發現有什麼特別值得注意的動向，李雪主正在陪孩子們玩耍，研判應該是考量到新冠防疫問題，才沒有出現在公開場合。」

至於金正恩的胞妹金與正，今年1月勞動黨第8次全代會時，其職位由第一副部長降級至副部長，且從政治局後補委員名單除名，僅列職級較低的勞動黨中央委員會委員。對此國情院分析，「金與正在北韓的實際地位與影響力其實並未降低，研判應該是北韓當局藉此舉提高金正恩的權威、同時降低外界對金與正的注意力。」

另外，金正恩近期多次於會議上提及反社會主義的現象，將其定義為危害國內團結的惡性腫瘤，北韓當局更為此制定《反動思想、文化排擊法》。河泰慶對此分析，北韓當局對於「韓流」處於高度警戒，若引進或散佈南韓影片者最高可處死刑，而觀賞南韓影片者則從5年徒刑延長至15年。

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