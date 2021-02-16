緬甸軍政府打壓反政變示威　連續第2晚切斷網路

▲緬甸軍政府打壓反政變示威。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社仰光16日綜合外電報導

緬甸軍事將領無視國際譴責，連續第2晚切斷國內網路連線直到今天凌晨，繼續打壓民眾反對軍事政變的抗爭行動。聯合國特使已警告緬甸軍方，若採取強硬鎮壓將面臨「嚴重後果」。

法新社報導，自從緬甸軍隊2週前推翻民選政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）並將她拘禁以來，從大型都會中心到偏遠村落都出現民眾公開反抗行動。

緬甸安全部隊持續增派武力，以平息各地街頭出現的大規模示威和鼓勵公僕罷工的不服從運動。近日軍隊已部署到全國，昨天並在瓦城（Mandalay）發射橡膠子彈驅散示威群眾，數小時後當局就再度切斷網路連線。

在緬甸商業首都仰光，44歲居民溫通（Win Tun,譯音）表示：「他們切斷網路，因為想做壞事。我們想看會發生什麼事，所以整夜沒睡。」

路透社報導，聯合國特使薛雷納柏其納（Christine Schraner Burgener）昨天和緬甸軍政府副首長通話，成為緬甸軍方和外界少有的溝通管道。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）表示：「薛雷納柏其納再度強調，和平集會的權利必須獲得充分尊重，示威者也不能遭到秋後算帳。」

薛雷納柏其納「還對緬甸軍方說，全世界正在密切關注情勢，以任何形式重手回應民意，很可能帶來嚴重後果」。

聽Podcast掌握國際局勢

卸妝水始祖不長粉刺痘痘，激殺2.8折