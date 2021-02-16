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「第9行星」證據被推翻！專家：研究有選擇偏差　超級地球恐不存在

▲▼太陽系。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲天文學界有一派學說認為，太陽系中存在著「第9行星」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

2016年，加州理工學院天文學家巴蒂金（Konstantin Batygin）和布朗(Michael Brown)在《天文學期刊》中指出，太陽系外圍存在著一顆尚未被發現的「第9行星」，並且提供了證據，為往後的「第9行星」學說奠定穩固基礎。不過密西根大學物理學家納皮爾（Kevin Napier）最近卻推翻了第9行星存在的證據，認為這顆行星可能「並不存在」。

據科學網站Science Alert和CNET指出，巴蒂金和布朗的計算顯示，第9行星的質量應該是地球的5到10倍、直徑是地球的2到4倍，軌道距離在400到800個天文單位之間，是一顆距離太陽十分遙遠的「超級地球」。由於這顆行星與地球的距離十分遙遠，因此要找到它並不容易。

巴蒂金和布朗提出證據表示，在海王星之外，存在著6個極端外海王星天體(ETNOs)，而這些天體的軌道並非圓形，而是橢圓形的，因此他們認為，這些軌道是被第9行星的引力所扭曲。不過納皮爾卻認為，ETNOs與第9行星一樣距離遙遠、難以被看見，因此這個說法很有可能存在偏差。

於是，納皮爾的團隊從3個不同的觀測中提取數據，並評估了14個ETNOs的軌跡。結果研究發現，巴蒂金和布朗涉及了選擇偏差，因此才讓他們得出「第9行星真實存在」的說法，換言之，這顆行星可能「並不存在」。不過納皮爾的團隊強調，他們的研究並未完全排除第9行星存在的可能。

選擇偏差是指研究人員在選擇研究對象時，受到某些因素影響而對研究對象的選擇更傾向某種可能，而導致研究結果出現偏誤。

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