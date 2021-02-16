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南北韓邊界凌晨驚見可疑男！軍方耗3小時逮人　確定為脫北者投誠

▲▼南北韓,軍事分界線,坡州（圖／達志影像／美聯社）

▲兩韓邊界又見脫北者，外界批南韓軍方戒備太鬆散。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓軍方16日上午發表聲明指出，凌晨在東海的民統線哨站發現一名身分不明的人士，因此緊急將其帶回調查，同時發布「珍島犬一級警戒」。而稍早調查中已查明，該名男子的目的為投誠南韓。聯合參謀本部懷疑，該名脫北者並非從陸地越過邊界，而是從海上越界，詳細情形仍待調查。不過此次事件也再度遭外界批評，南韓軍方最前方的警戒網太過鬆散。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部表示，軍方16日凌晨4時20分左右從監視器中發現一名可疑男子從東海民統線往南移動，隨後緊急發布「珍島犬一級警戒」，並投入作戰兵力，最終在上午7時20分將其逮捕，同時解除警戒。

經調查，被逮的男子來自北韓，年約20多歲，而他也在接受軍方調查的過程中表示投誠意願。據悉，目前北韓人民軍尚未有任何動靜。聯合參謀本部也稱，初步不排除該名男子是從海路穿越分界線，而非陸路。

聯合參謀本部稱，將會與相關機構合作，持續調查該名男子從北韓脫逃至東海民統線的過程與細節。另外，此處在2020年11月就曾經發生脫北者翻越鐵絲網投誠的案例，因此也讓外界質疑，軍方前線的警戒網是否「太過鬆散」，因此聯合參謀本部也會針對相關地區的海岸線警戒網重新進行檢查。

►南韓「民統線哨站」驚見身分不明人士！軍方緊急調查中

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