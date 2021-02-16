暴風雪狂襲德州！零下22度冰凍電網　400萬人「極寒中被斷電」2死

▲北極風暴讓德州陷入冰天雪地之中，氣溫直落零下2至零下22攝氏度之間。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

歷史性北極風暴讓美國德州陷入罕見嚴寒天氣，氣溫直落零下2至零下22攝氏度之間，也導致當地用電量暴增，迫使電網運營商自15日開始實施輪流限電的措施，超過400萬用戶被斷電。德州電力可靠度委員會（ERCOT）警告，由於極寒天氣仍會持續一段日子，因此限電措施將至少維持到16日。總統拜登宣布，德州進入緊急狀態，並要求聯邦對當地展開援助。

據路透社報導，ERCOT的報告顯示，當地用電量在14日晚間創下6萬9150兆瓦的冬季紀錄，比2018年1月的冬季峰值高出3200兆瓦。為了避免電網超出負荷，該委員會在寒冬之下仍採取限電措施，以減少用電量。追踪停電情況的PowerOutage稱，德州因此有408萬8064名用戶在晚上8點30分左右遭遇停電。

The Texas power grid has not been compromised.



The ability of some companies that generate the power has been frozen.



This includes the natural gas & coal generators.



They are working to get generation back on line.



ERCOT & PUC are prioritizing residential consumers. https://t.co/wDiDXN17Fu — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) February 15, 2021

ERCOT也指出，極端天氣導致發電機組無法使用，也讓發電變得更加困難。不過，州長艾伯特（Greg Abbott）在推特上指出，「德州的電網並未受到損害，只是一些發電公司的設備已被寒冬凍結，他們正努力重新恢復電力供應。」艾伯特也在全州部署國民警衛隊，以協助恢復電力供應。

位於休斯頓（Houston）的喬治•布什洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）表示，由於天氣惡劣，該機場將關閉至16日下午1點，而該市的霍比機場（Hobby Airport）則會在16日中午前暫停運營。每天生產約460萬桶石油的德州是美國最大原油生產商，但寒冷天氣也對能源行業造成影響，州內許多煉油廠因為不敵嚴寒而被迫停產。

▲國家氣象局指出，另一場風暴將在17日到來，天氣至少要到19日才會變暖。（圖／達志影像／美聯社）

國家氣象局指出，另一場風暴將在17日到來，到時候，風暴預計將帶來更多雪、冰和雨夾雪。他們表示，「天氣至少要到19日才會變暖，我們不會有喘息的機會。」據美聯社報導，美國官方指出，他們在休斯頓的公路上發現2名男子死亡，儘管死因尚未被確定，但官員們表示，這很有可能是當地的低溫所造成的。

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