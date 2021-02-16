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只看照片就結婚！新郎1動作讓女方傻了　新娘隔天離婚閃人

▲▼ 婚禮,印度,新娘,結婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲這段男女結婚前只看過對方的照片，從未實際見到本人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一對男女經介紹安排，在只有看過對方照片的狀態下決定結婚，並於今年2月7日晚間在女方住處舉辦婚禮。沒想到，女方家族成員直到新人大婚之日這天，這才驚覺新郎右手無法正常活動，隱瞞殘疾事實，讓新娘決定在大婚隔日離婚。

綜合Gulf News等報導，新郎艾哈邁德（Farooq Ahmad）來自東北部比哈爾邦，在中間人介紹下，儘管他與女子卡敦（Nazia Khatoon）從未實際見過面，只在看過照片的狀態下就同意婚事，並於7日晚間舉辦婚宴，地點就位在北方邦女方住處，婚禮則由雙方父母一手安排。

當男方結婚隊伍抵達時，新娘家族成員熱烈迎接，但女方當晚才發現，原來新郎右手無法隨心所欲移動，因患有麻痺症，右肢不能正常活動。

消息傳到新娘耳裡後，決定取消這樁婚事。大婚隔日，艾哈邁德與卡敦雙雙前往警察局進行協調，因男方家人隱瞞新郎殘疾在先，新娘獲准離開新郎。

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