2021全球預言公開！疫情難平「2病毒」又來襲　「6星連珠」災難多

新冠疫情延燒逾1年仍嚴峻,人們急於知道生活何時才能走出新冠陰霾,在開春之際,《ETtoday新聞雲》整理出全球各大預言家對2021年的看法如何。

一、印度神童阿南德

精準預言新冠肺炎疫情而爆紅的印度14歲少年阿南德(Abhigya Anand)預測,2021年會出現「6星連珠」的奇異天象,在2月10日這天也會發生震驚全球的大事,造成許多人恐慌。不過,阿南德的預言也並非完全準確,因為他預言的日期距今已近一周,卻好像沒有大事發生,因此外界質疑,他的預言是否再次落空。

二、塔羅牌老師艾菲爾

塔羅牌老師艾菲爾1月24日在粉專po文,「粉絲們注意安全。除夕前後三天,看看有何重大消息出現」,並進一步指出,「除夕前後三天。天相會出現六星連珠。如果這三天世界各地都漸趨平穩、平安、平靜,那今年應該是一個太平年。如果這三天出現更重大、危急、危險的事情,那這件事情會成功影響今年運勢的大事件。我們都在未來和歷史中。希望各位平安。」

艾菲爾與印度神童阿南德的預言相當接近,因此在po文後立刻引起熱議,不少網友留言道,「怎麼覺得有點毛毛」、「會不會是病毒?希望不要是病毒」、「我們一起祈求平安」、「祈求世界和平、健康平安」。

三、英國預言家克雷格

英國預言家克雷格(Craig Hamilton-Parker)日前公布2021年最新預測指出,新冠疫情還會持續好一段時間,即使病毒總有一天會被消滅,但由於西伯利亞、亞馬遜雨林等地在明年底前難以擺脫疫情,因此全球在短時間內無法完全根除新冠肺炎。

他指出,未來還會有2種不同的病毒席捲全球,而中國將再次成為其中一種病毒的源頭與爆發中心,不過好消息是,各地在夏季時或許能夠恢復正常生活,國際航空也會重新開啟。

