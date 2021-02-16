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美軍駐伊拉克基地附近遇襲　3火箭彈接連炸！釀大火1死6傷

▲▼ 艾比爾國際機場附近15日深夜遇襲。（圖／路透）

▲艾比爾國際機場附近15日深夜遇襲。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍駐伊拉克北部基地附近15日深夜遭到至少3枚火箭彈襲擊，美國國防部發言人證實，現已確認1人死亡、6人受傷，死者為平民承包商，其中一名傷者為美國軍人。

外媒RT報導，當地政府已透過聲明證實這起攻擊事件屬實，多人遇襲受傷。在攻擊發生當下，多名外媒駐地記者指出，艾比爾國際機場附近傳出爆炸聲響，引發劇烈火勢，且美軍使用的軍事基地就在附近。

▲▼ 艾比爾國際機場附近15日深夜遇襲。（圖／路透）

美國國防部發言人馬羅托（Colonel Wayne Marotto）15日晚間透過推特表示，目前已知1名平民承包商死亡，另有5名平民承包商受傷，1名美國軍人受傷。但他並未提供更進一步細節。

另據路透社記者消息，新興武裝組織「Saraya Awliya al-Dam 」事後宣稱犯案，強調未來還會發動更多攻擊。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對此事件表示，美方感到憤怒，現已聯繫伊拉克庫德族自治區總理巴薩尼（Masrour Barzani）商議，強調支持進一步調查追究相關責任。

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