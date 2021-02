美軍駐伊拉克基地附近遇襲　3火箭彈接連炸！釀大火1死6傷

▲艾比爾國際機場附近15日深夜遇襲。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美軍駐伊拉克北部基地附近15日深夜遭到至少3枚火箭彈襲擊,美國國防部發言人證實,現已確認1人死亡、6人受傷,死者為平民承包商,其中一名傷者為美國軍人。

外媒RT報導,當地政府已透過聲明證實這起攻擊事件屬實,多人遇襲受傷。在攻擊發生當下,多名外媒駐地記者指出,艾比爾國際機場附近傳出爆炸聲響,引發劇烈火勢,且美軍使用的軍事基地就在附近。

美國國防部發言人馬羅托(Colonel Wayne Marotto)15日晚間透過推特表示,目前已知1名平民承包商死亡,另有5名平民承包商受傷,1名美國軍人受傷。但他並未提供更進一步細節。

Initial reports that Indirect Fire landed on Coalition Forces in Erbil tonight. There was 1 civilian contractor killed, 5 civilian contractors injured and 1 US service member injured. More information to follow.