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世衛授權AZ疫苗緊急使用　COVAX啟動首波配送

▲▼阿斯利康新冠疫苗預計2月運抵南韓，政府委託軍方負責運輸任務。（圖／路透社）

▲世衛在聲明中說，世衛今天將兩種版本的AZ疫苗列入緊急使用授權名單，同意全球透過COVAX開始使用這些疫苗。（圖／路透社，下同）

文／中央社日內瓦15日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天批准緊急使用英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，意味可開始將AZ疫苗配發給亟需疫苗抗疫的貧窮國家。

許多國家透過世衛主導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）排隊取得疫苗。COVAX本月3日公布第一批配送名單，台灣也確定在其中。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作的疫苗是第2支獲得世衛授權的COVID-19疫苗，首獲世衛批准的是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗。

世衛在聲明中說，世衛今天將兩種版本的AZ疫苗列入緊急使用授權名單，同意全球透過COVAX開始使用這些疫苗。兩種版本是指由印度血清研究所（SII）和韓國SKBio所生產的AZ疫苗。

雖然疫苗是相同的，但每個製程都需個別審查。

▲▼英國泰恩河畔新堡一名醫護人員為民眾施打新冠疫苗。（圖／路透社）

世衛助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）表示：「至今無法取得疫苗的國家終於將能開始為醫護人員和高風險群體接種，有助COVAX設施達成疫苗公平分配的目標。」

席馬歐說：「但我們必須持續施壓，以滿足各地優先群體的需求，並促進全球取得疫苗。為達此目標，我們必須做到兩件事，包括提高生產能力，以及研發商盡早將疫苗提交世衛審查。」世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上也強調這兩點。

阿斯特捷利康在另一項宣布AZ疫苗獲准的聲明中說：「在2021年上半年，希望將有3億多劑疫苗透過COVAX 配送給145國，供應和作業上的挑戰待解決。」

COVAX首波疫苗配送預定在本月底展開，首批3.372 億劑疫苗幾乎都是由印度和韓國生產的AZ疫苗，包括2.4億劑由印度製造、9600萬劑由韓國製造；另外還有120萬劑輝瑞&BNT疫苗。兩款疫苗都須打兩劑。

預計到了今年年中，約有145個參與COVAX的經濟體會收到足供合計3.3%人口施打的疫苗數量。

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