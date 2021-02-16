譴責北京「人質外交」！58國發表聯合宣言：拒以外國人當談判籌碼

▲加拿大2018年應美方要求逮捕華為財務長孟晚舟後，中國逮捕了2名加拿大公民，加拿大譴責北京的「人質外交」，中國當局則堅稱兩者沒有關聯。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

加拿大今天發起一項全球58國參與的倡議行動，以遏阻部分國家任意拘留外國公民當成外交談判籌碼的行為。加拿大和美國表示，中國和其他國家都在使用這種手段。

路透社報導，全球58國的外交部長聯合簽署宣言，譴責任意拘留他國公民的國家，這項宣言沒有約束性。加拿大外長賈諾（Marc Garneau）指出，任意拘禁是令人無法接受的行為。

賈諾說：「把人從他們家人身邊帶走，當成談判籌碼，非但不合法，也不道德。」

其他簽署國還包括日本、英國、澳洲，以及歐洲聯盟（EU）27個成員國幾乎所有成員。

賈諾表示，這項宣言未針對任何國家。他還說，宣言的目的在對拘留外國公民以及企圖這麼做的國家施以更多的外交壓力。

然而，一名加拿大官員表示，中國、伊朗、俄羅斯和北韓拘禁他國公民引發關切，促成這項倡議行動。

在這項宣言正式發表前，中國官媒環球時報引述未具名專家表示，這項行動是侵略和惡意攻擊，目的在對中國挑釁。

加拿大2018年應美方要求逮捕華為財務長孟晚舟後，中國逮捕了2名加拿大公民，雙方關係從此陷入緊張。加拿大譴責北京這種它所謂的「人質外交」，中國當局則堅稱兩者沒有關聯。

美國也是宣言簽署國之一，美國國務院上週呼籲北京釋放這兩名加拿大公民，並批評中國「以脅迫為政治工具」。

要求匿名的加拿大官員表示，這項宣言可能有助對北京當局施壓。

「我們希望讓他們覺得有點不舒服，我們希望他們知道有不少國家認為這是令人無法接受的行徑，期盼假以時日能促成行為的改變。

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