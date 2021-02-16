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日本人氣女聲優自爆參拜靖國神社　遭陸網友批「辱華」揚言抵制！

▲▼多次訪台　日本人氣聲優自爆參拜靖國神社　小粉紅揚言抵制。（圖／IG／@kayanoai_10th）

▲人氣聲優遭到大陸網友出征。（圖／IG／@kayanoai_10th）

記者王佩翊／編譯

曾出演《未聞花名》、《罪惡王冠》、《ReLIFE》等作品的日本知名女聲優茅野愛衣11日因前往奉有日本甲級戰犯的「靖國神社」參拜，遭到大陸網友撻伐，認為她「辱華」。茅野愛衣當天在廣播節目中提到此事，隨後便引發喧然大波，如今事件越演越烈，該期節目的影片也緊急從Youtube下架。事實上，茅野先前就曾因來台參加動漫節時稱「台灣是一個很親切的國家」，而遭到對岸網友砲轟。

▲▼日本戰敗投降72周年,靖國神社。（圖／路透社）

▲靖國神社因奉入甲級戰犯，因此歷史意義敏感。（圖／路透社）

女聲優茅野愛衣11日在廣播節目「茅野愛衣のむすんでひらいて」中提到，自己當天先去參拜了靖國神社，然而靖國神社因奉入日本甲級戰犯，因此經常在日本國內與國際社會引發爭議，就連日本首相也幾乎不敢在任內參拜。儘管茅野愛衣身分不像政治人物一般特殊敏感，但仍然因此遭到大陸網友砲轟。

茅野愛衣在節目中也稱，靖國神社是個讓人心曠神怡的好地方，再度引發大陸網友不滿，甚至揚言發起抵制。事件持續燃燒，儘管茅野愛衣已經在Youtube下架該期節目，但大陸網友已開始要求Bilibili（影音平台）下架與她相關的作品。

▲▼多次訪台　日本人氣聲優自爆參拜靖國神社　小粉紅揚言抵制。（圖／茅野愛衣 10th Anniversary Channel）

▲提到參拜靖國神社的第152期節目已被下架。（圖／茅野愛衣 10th Anniversary Channel）

茅野愛衣出道至今已11年，期間替多部動畫配音，曾出演《怪物王女》、《未聞花名》、罪惡王冠》、《冰菓》、《櫻花莊的寵物女孩》、《我女友與青梅竹馬的慘烈修羅場》、《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》、《不起眼女主角培育法》、《為美好的世界獻上祝福！》、《ReLIFE》、《齊木楠雄的災難》、《無職轉生：到了異世界就拿出真本事》等多部作品。

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