　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神童！6歲考到5張AI證照「全球最年輕工程師」　金氏紀錄也認證

（圖／IBM Developer Blog）

▲卡塔里亞短短7個月的時間內學會了Python。（圖／IBM Developer Blog）

圖文／CTWANT

英國一名印度裔的7歲男童，去年6歲時成為全球最年輕的編碼工程師，還在半年內考到IBM公司五項認證，已經是AI領域的專家！就連金氏世界紀錄也為他寫下一筆紀錄，讓人相當佩服。

據《TECH TIMES》報導，這名男童名叫卡塔里亞（Kautilya Katariya），與他同齡的孩童可能還在玩捉迷藏，但他已經沉迷於電腦世界，他的興趣和其他孩子都不一樣。他的父親表示，去年在新冠肺炎大流行期間，卡塔里亞在家中學習一些應用技術，還寫了遊戲、創建自己的網站

卡塔里亞並開始修改Python、Java Script、HTML等程式語言，而且他只是讀過相關書籍就辦到了，他認為數字和編碼是他最好的朋友。卡塔里亞在短短7個月的時間內學會了Python，去年11月獲得IBM的Python和4項AI認證，也在金氏世界紀錄留名。

IBM提供許多免費課程，目前卡塔里亞還沒上完所有的AI課程，他打算再上兩門課以獲得Applied AI專業認證，並打算和另一名神童巴克希（Tanmay Bakshi）一同學習，以加強自己的開發技能。

延伸閱讀
初四迎財神！「2+0+2+1=5」五路財神到你家　民俗專家4轉運妙招公開
半月連刮三次100萬　彩券行老闆娘喊「想發財快來」：我的店超旺
包5千給女友爸媽被嗆「不貼心」他怒放生　網一面倒支持

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
她身材比當媽前還辣！　跟15歲女兒合照簡直姊妹
旅行愛上同1女！好兄弟決定一起3P　都想讓她生小孩
六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」！關鍵3要素：3.2公尺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世衛授權AZ疫苗緊急使用　COVAX啟動首波配送

快訊／太平洋國家萬那杜外海規模6.2地震　深度10公里

封城買不了毒品　大馬毒蟲竟自種大麻樹！警憂：多數仍未落網

譴責北京「人質外交」！58國發表聯合宣言：拒以外國人當談判籌碼

8歲小妹「告白女同學」！媽媽1句話霸氣力挺　卻害她慘遭退學

神童！6歲考到5張AI證照「全球最年輕工程師」　金氏紀錄也認證

韓國歐巴那裡「長不大」！他困擾遭歧視...曝想「自宮」當女人

拿封箱膠帶「自纏頭部」詭異窒息　少年電玩成癮！疑模仿橋段致死

美質疑赴中溯源調查　譚德塞曝12名專家：WHO僅居中協調

承諾公平對待台灣　伊衛拉成WTO首位女秘書長

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

世衛授權AZ疫苗緊急使用　COVAX啟動首波配送

快訊／太平洋國家萬那杜外海規模6.2地震　深度10公里

封城買不了毒品　大馬毒蟲竟自種大麻樹！警憂：多數仍未落網

譴責北京「人質外交」！58國發表聯合宣言：拒以外國人當談判籌碼

8歲小妹「告白女同學」！媽媽1句話霸氣力挺　卻害她慘遭退學

神童！6歲考到5張AI證照「全球最年輕工程師」　金氏紀錄也認證

韓國歐巴那裡「長不大」！他困擾遭歧視...曝想「自宮」當女人

拿封箱膠帶「自纏頭部」詭異窒息　少年電玩成癮！疑模仿橋段致死

美質疑赴中溯源調查　譚德塞曝12名專家：WHO僅居中協調

承諾公平對待台灣　伊衛拉成WTO首位女秘書長

世衛授權AZ疫苗緊急使用　COVAX啟動首波配送

謝淑薇「技巧派」以柔克剛球風　紐時：永遠不退流行

狂違停講不聽！鄰居怒「照三餐檢舉」逼出奧步　網秒揪弱點笑了

一喝奶就拉肚子！營養師曝「亞洲爛胃體質」　改靠3喝法營養照收

同框IU也沒輸！「泰國神顏」超狂火辣S曲線　稱霸亞洲一定要認識

「外遇F4男星」爆逼死不孕尪！　女星「帶球再婚」幸福近況曝光

明天搶喝1元美式、買1送1！4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

果然「初四」！鎯頭怪客東港砸18車　專挑賓士！吃麵遭正義哥圍捕

春節遊深澳漁港！一睹鬼斧神工象鼻岩、酋長岩奇景

米塔集團寒冬送暖　邀請200孩童大舕義大利餐

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

染新冠恐現無精症　研究：重症者風險高

日本古代女性不愛穿內褲！風一吹就「看光光」

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

金正恩爆炸了！「怒到臉紅拍桌」罕見畫面曝

南韓百年內超血腥鎮壓！她不敢吃魚原因曝

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

海中衝出野豬攻擊　釣客徒手擊斃

野猴闖民宅偷走女嬰　「轉身就丟河中」釀死

日本福島又震了　晚間規模5.3地震

承諾公平對待台灣　伊衛拉成WTO首位女秘書長

噁男爬天花板偷窺　下秒摔進更衣室

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

更多熱門

相關新聞

澳洲「藍色嬌客」爆量釀戲水噩夢

澳洲「藍色嬌客」爆量釀戲水噩夢

澳洲（Australia）東岸的各大觀光海灘，近日出現一大批有著鮮明藍色外型、令人恐慌的小生物，那就是藍瓶僧帽水母（bluebottles），當地政府提醒，這種看似美麗的藍色水母觸鬚有毒，千萬不要被牠漂亮的外貌被引誘觸摸「牠」。

體壇最有錢！　靠交配年賺28億

體壇最有錢！　靠交配年賺28億

初四七大禁忌　命理專家：做錯衰整年

初四七大禁忌　命理專家：做錯衰整年

偵查隊刑警幫毒蟲掉包尿液　受驗者嘻笑露餡

偵查隊刑警幫毒蟲掉包尿液　受驗者嘻笑露餡

69歲黃鶯鶯為愛遠嫁「癌夫竟出軌」

69歲黃鶯鶯為愛遠嫁「癌夫竟出軌」

關鍵字：

周刊王Kautilya Katariya工程師IBM證照PythonJava ScriptHTML

讀者迴響

熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

少婦午休躲廁所跟老闆啪啪啪　綠帽夫崩潰

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

臨停擋入口！遭BMW「神級倒車」封印　車主歉：你厲害

18歲男「堅持應徵店長」踩NONO面試地雷

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面