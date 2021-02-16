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金正恩爆炸了！「怒到臉紅拍桌」罕見畫面曝　台下高官傻眼罰站

▲▼金正恩11日主持勞動黨中全會，痛批經濟部門官員不思改變。（圖／路透社）

▲金正恩11日主持勞動黨中全會，痛批經濟部門官員不思改變。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導

北韓最高領導人金正恩（Kim Jong-un）日前暴怒拍桌的畫面引起許多討論。韓媒報導，金正恩在會議上公開指責現場幹部，要為經濟失敗負責任，「金正恩動怒當下臉發紅，甚至還用手拍桌」。據了解，北韓目前所面臨的經濟危機可能比外界認為的更加嚴重。

綜合韓媒報導，金正恩是在平壤舉行的「勞動黨中全會第二次會議」上動怒，中全會在8日到11日共舉行了4天。金正恩在會議上直接動怒，公開砲轟經濟目標問題，他用手指指著講台下的高管並開罵，還命令要全部起立，直接給這些高官難堪。

金正恩開砲，內閣經濟部門所制定的經濟計畫與先前並無差別，「官員只求自保的精神根本是被官僚主義所汙染」。報導也指出，金正恩原本計畫1年內在平壤興建1萬戶以上新式公寓大樓住宅，但是建設部門卻因可用建材不足而調降原本計畫建設目標，點燃金正恩心中怒火。

另外金正恩也將原先勞動黨經濟部長金斗日裁換掉，改以吳秀容（오수용）接任。從韓媒公開的畫面的可看出，被視為金正恩心腹的勞動黨書記趙甬元，站在與金正恩同排的講桌，表情嚴肅地對台下公開批判，但台下只有金斗日站著，表情相當尷尬。

據了解，吳秀容先前曾在金正恩掌權後擔任經濟部長數年，後來改擔任第2經濟委員長，主管軍需產業，直到11日才重新接任經濟部長。

▼金正恩動怒畫面曝光（21秒處開始），紅圈處為被撤換的經濟部長金斗日。（影片取自YouTube）

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