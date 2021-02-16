　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西濱遇見「賓士房子」路上跑！妖怪多功能　網驚：看到閃遠一點

▲▼西濱驚見烏尼莫克露營車。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲西濱驚見烏尼莫克露營車。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者王致凱／綜合報導

西濱公路出現神秘「賓士房子」？有網友在臉書分享照片說，在15日在西濱公路目擊一輛掛著試車牌的特殊賓士，只見超粗獷外型，搭配車身類似露營車的造型，引發網友熱議。

網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，在西濱看到一輛特殊掛試車牌的賓士，詢問網友們知不知道這到底是哪一款車？

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他網友紛紛留言解答，「烏尼莫克」、「看到記得閃遠點」、「這台用千萬算的」、「這種車不需要了解，只需要知道很貴就好」、「行動帝寶」、「神啊，台灣居然有烏尼莫克」、「他過不去的地方，履帶車輛也不一定能過去」。

事實上，這輛超特別賓士真正名稱就是「Unimog」（烏尼莫克），為德文「Universal-Motor- Gerät」的縮寫，意為多用途自走機具，世界上第一台烏尼莫克問世於1946年，最初的設計目的為低速農用牽引機，不過憑藉著優異的越野性能、離地間隙、惡劣地形通過性等，這款車也能勝任各種不同使用場景需，隨後又被改裝成農用車、工程車、雪地車、推土機、載貨卡車等各式各樣功能。

二次大戰結束後，隨著德國戰後重建的需求，烏尼莫克銷量大增，加上北約軍隊進駐，烏尼莫克也出現軍用版本，被許多國家軍隊當作裝甲車、運兵車或戰地救護車使用。

近年來，也陸續出現以烏尼莫克為基礎改裝而成的「終極露營車」，號稱能夠上山下海，仿彿能深入任何人跡罕至的秘境。

►ANNA SUI最熱門淡香水只要250元！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
冷氣團將襲台！「下探10度」時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

絕美曼哈頓懸日降臨6縣市！　2021一整年追懸日時間點一次看

西濱遇見「賓士房子」路上跑！妖怪多功能　網驚：看到閃遠一點

「6生肖」今年財運旺爆五顆星！　馬、羊投資眼光放長遠

輾狗男下場曝光！他靈堂下跪求原諒　老闆：明天不用來上班了

初四車潮爆炸國道驚見「人造銀河」！網哭屁股爛：南港塞到太魯閣

「一刀砍斷頭」成恐怖噩夢　小兒科醫師反對幼童看《鬼滅之刃》

林予晞面交「夢幻逸品」感動！老教授賣掉珍藏相機原因有洋蔥

沒買什麼東西又花好幾百塊…新的一年擺脫負面情緒　不怕再「對不起錢錢」

雪隧今天會塞到凌晨3點！明收假「地雷路段」先看　北返籲上午出發

北返車潮入夜湧現！國1新竹車速剩15公里　台中苗栗狂塞「一條紅」

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

大陸冷氣團來襲！17日變天轉雨　北部低溫探12℃中部日夜溫差大

絕美曼哈頓懸日降臨6縣市！　2021一整年追懸日時間點一次看

西濱遇見「賓士房子」路上跑！妖怪多功能　網驚：看到閃遠一點

「6生肖」今年財運旺爆五顆星！　馬、羊投資眼光放長遠

輾狗男下場曝光！他靈堂下跪求原諒　老闆：明天不用來上班了

初四車潮爆炸國道驚見「人造銀河」！網哭屁股爛：南港塞到太魯閣

「一刀砍斷頭」成恐怖噩夢　小兒科醫師反對幼童看《鬼滅之刃》

林予晞面交「夢幻逸品」感動！老教授賣掉珍藏相機原因有洋蔥

沒買什麼東西又花好幾百塊…新的一年擺脫負面情緒　不怕再「對不起錢錢」

雪隧今天會塞到凌晨3點！明收假「地雷路段」先看　北返籲上午出發

北返車潮入夜湧現！國1新竹車速剩15公里　台中苗栗狂塞「一條紅」

主人搬家不要牠！14歲貴賓遭棄收容所　男孩堅持領養溫柔寵愛

金正恩爆炸了！「怒到臉紅拍桌」罕見畫面曝　台下高官傻眼罰站

年後轉職有技巧　專家三大建議讓你轉職成功

吳慷仁情人節沒跟邵雨薇過！現身信義街頭挑戰200人「痠到不舉」

他泳渡蜥蜴島…誤闖 「2公尺巨鱷」嘴中　驚險下場曝

不只桃園消毒！民眾身體不適　化學兵這舉動超貼心

少婦生完2寶當OL…午休躲廁所「跟老闆啪啪啪」　綠帽夫知真相崩潰

過年大吃耍廢不發胖！！5個觀念教你量出「真實體重」

人夫頭痛開口問：有藥嗎？　一吞妻子秒崩潰…萬人聽原因笑翻

側寫／超有禮貌藝人！　拍完照「鞠躬道謝」幫忙搬椅子

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

開工日冷氣團報到　探10度時間點曝

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

小兒科醫師反對幼童看鬼滅　3原因曝光

刮刮樂「連中3張」！下一秒卻悲劇了　她崩潰哭

電話不通！外送員門鈴一按「妹子衝出求救」

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

2021年財運揭曉！金牛走大運、巨蟹開紅盤

快訊／冷氣團要來了「最低溫探8℃」　變天轉雨時間曝

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

神明廳初夕夜發爐　他擲筊6次決定在家：8+9不違背天意

「6生肖」今年財運旺爆五顆星

更多熱門

關鍵字：

烏尼莫克

讀者迴響

熱門新聞

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

18歲男「堅持應徵店長」踩NONO面試地雷

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

開工日冷氣團報到　探10度時間點曝

汪嗨咬點燃鞭炮「炸全家又炸窩」

古裝劇「6種殘忍刑罰」真實過程：光聽就毛

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面