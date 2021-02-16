西濱遇見「賓士房子」路上跑！妖怪多功能　網驚：看到閃遠一點

▲西濱驚見烏尼莫克露營車。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者王致凱／綜合報導

西濱公路出現神秘「賓士房子」？有網友在臉書分享照片說，在15日在西濱公路目擊一輛掛著試車牌的特殊賓士，只見超粗獷外型，搭配車身類似露營車的造型，引發網友熱議。

網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，在西濱看到一輛特殊掛試車牌的賓士，詢問網友們知不知道這到底是哪一款車？

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其他網友紛紛留言解答，「烏尼莫克」、「看到記得閃遠點」、「這台用千萬算的」、「這種車不需要了解，只需要知道很貴就好」、「行動帝寶」、「神啊，台灣居然有烏尼莫克」、「他過不去的地方，履帶車輛也不一定能過去」。

事實上，這輛超特別賓士真正名稱就是「Unimog」（烏尼莫克），為德文「Universal-Motor- Gerät」的縮寫，意為多用途自走機具，世界上第一台烏尼莫克問世於1946年，最初的設計目的為低速農用牽引機，不過憑藉著優異的越野性能、離地間隙、惡劣地形通過性等，這款車也能勝任各種不同使用場景需，隨後又被改裝成農用車、工程車、雪地車、推土機、載貨卡車等各式各樣功能。

二次大戰結束後，隨著德國戰後重建的需求，烏尼莫克銷量大增，加上北約軍隊進駐，烏尼莫克也出現軍用版本，被許多國家軍隊當作裝甲車、運兵車或戰地救護車使用。

近年來，也陸續出現以烏尼莫克為基礎改裝而成的「終極露營車」，號稱能夠上山下海，仿彿能深入任何人跡罕至的秘境。

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