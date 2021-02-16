南韓百年內超血腥鎮壓！「四三事件」姦淫擄掠　她不敢吃魚原因曝

▲南韓濟州島四三事件生還者金妍玉痛哭失聲（圖／翻攝自Youtube@제리뉴스）

記者羅翊宬／編譯

南韓在步入近現代民主化的歷程中，經歷過許多慘不忍睹的悲劇，其中濟州島上曾爆發的「四三事件」，截至目前為止對島上居民來說，其鮮明血腥過程仍舊歷歷在目，一名高齡79歲的老婦在追悼紀念儀式台下回想起家族遭軍隊槍殺的過程，便挽起手帕哭得泣不成聲，她透過孫女表示，這一輩子幾乎不敢吃魚，「因為只要看到魚，便會想起魚肚裡可能殘存著家族的遺骸！」

1945年日軍投降後，韓半島（朝鮮半島）以北緯38度實行南北分治，北歸蘇聯、南歸美軍託管，大量逃亡至海外的人口於戰後移居至濟州島，島上生活條件日益困難、就業機會短缺、農作物歉收與政府稻穀政策失敗、霍亂致數百人死亡，加上美軍日益腐敗，使民眾對光復期待感幻滅。

▲四三事件時，正等待處刑的濟州島民（圖／翻攝自維基百科）

南韓李承晚主張先在南方成立大韓民國政府，計畫1948年5月10日舉行制憲國會議員選舉，南朝鮮勞動黨濟州島黨部負責人金達三（김달삼）反對國家一分為二，於是率領350多名武裝份子於該年4月3日凌晨襲擊島上12處警察公署，由外地人擔任的道知事與軍政高層要求中央派遣警力與西北青年團（서북청년단）進島鎮壓。

在南朝鮮勞動黨計畫性搧風點火下，警民衝突與左右兩派的政爭不斷加劇，血腥衝突持續至1954年9月，7年多以來造成3萬多人死亡、3千多人失蹤。期間當地婦女甚至遭軍警嚴刑拷問、性侵、虐殺，死者妻子還被軍警強娶。

四三事件在南韓是頗為敏感的政治議題，直到2000年代才由政府主導調查。根據當地媒體報導，身為受害者遺族後代的金妍玉（김연옥，音譯）在2020年4月3日追悼儀式上，由孫女上台朗讀代為發聲，描述其年輕時的悲慘遭遇。

其就讀大學的孫女上台唸道，「奶奶常獨自到海邊散步，當時我看著奶奶的背影心想，原來奶奶喜歡看海啊，卻不知道奶奶童年悲慘遭遇。我至今無法想像，當年8歲的奶奶被迫目睹父母、祖父母、兄弟姐妺的遺體被拋入大海。奶奶這輩子不敢吃魚，因為會想起海底的魚類可能已啃食葬身大海的家屬的屍骸。」

據悉，金妍玉1942年生於濟州島西歸浦市，四三事件爆發時，其家屬在毫不知情的狀況下被拖行至正房瀑布虐殺。