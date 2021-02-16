8歲小妹「告白女同學」！媽媽1句話霸氣力挺　卻害她慘遭退學

▲8歲女童克蘿伊（Chloe Shelton）和女同學告白，竟因此被退學。（圖／翻攝gofundme）

記者吳美依／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州發生一起爭議事件。8歲女童克蘿伊（Chloe Shelton）在學校操場向另一位女同學告白，引發校方關注。母親狄蘭妮（Delanie Shelton）被副校長詢問對於「女生喜歡女生」的看法時回答，「說實話，我認為這沒什麼問題」，不久後，就接到女兒與5歲兒子的退學通知電話。

綜合Fox23、《新聞週刊》等外媒報導，克蘿伊原本在喜悅基督教學校（Rejoice Christian School）就讀二年級，告白後被副校長約談告知，「《聖經》上說，妳只能嫁給男人」，當天回家後哭著詢問母親，「如果我的感覺是不對的，上帝還愛我嗎？」

狄蘭妮回憶，副校長聽見自己對於同性關係的看法時「看起來非常震驚」。她認為，「任何能讓人感覺快樂的事情都應該被允許」，校方卻只因為一件女兒「或許並不完全理解」的事情剝奪孩子受教權，導致克蘿伊與弟弟被迫離開熱愛的學習環境、熟悉的老師與同學，但如今也只能在疫情期間替兒女尋找新學校。

據悉，副校長曾向家長表示，校園裡不准許談戀愛。但是，校規與入學守則內並沒有將類似情況列為退學理由。校方如今也發布聲明回應此事，「基於隱私與其他因素，學校政策規定，避免公開評論特定學生與其家庭」。