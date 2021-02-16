噁男潛入「天花板夾層」偷窺…爽看健身妹！下秒直接摔進更衣室

▲美國41歲男子布萊恩（Brian Anthony Joe）爬入天花板夾層躲藏，就是為了偷窺女性更衣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國維吉尼亞州發生一起離譜事件。41歲的布萊恩（Brian Anthony Joe）鬼祟進入健身房的女性更衣室，爬入天花板夾層內偷窺。他一開始還以為自己躲藏得很好，下秒卻不小心從大約10英尺（大約3公尺）的地方摔落，重重壓在其中一名受害者身上，也當場被逮個正著。

綜合WDRB、ABC News等外媒報導，此案發生於1月30日。斯塔福德郡（Stafford County）警方接獲通報，於下午1時16分左右趕到「一生健身中心」（Onelife Fitness），發現嫌犯已經被多名健身房會員制伏在地。

▲41歲的布萊恩（Brian Anthony Joe）從天花板掉下來，被當場逮個正著。（圖／翻攝斯塔福德郡警長辦公室）



警方表示，救援人員抵達，立刻檢查涉案人員傷勢，嫌犯和受害女子都沒有受傷。相關人員在現場進行初步調查後，於1月31日指控布萊恩觸犯1項盜竊罪、3項偷窺或窺探建築物罪以及破壞公物罪。

據悉，布萊恩目前被關押在拉帕漢諾克（Rappahannock）地區監獄，不得保釋。全案仍在調查中。