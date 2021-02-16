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交通噪音受不了！他建「11減速丘」　每個距離只有3公尺…鄰居崩潰

▲▼Nor Muhamad Roslam Harun在住家旁的小路自費修了11個路墩。（圖／翻攝自Facebook／Geng Keselamatan Negara）

▲羅斯蘭因為受不了交通雜音，在住家旁的小路修了11個減速丘。（圖／翻攝自Facebook／Geng Keselamatan Negara）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞40歲男子羅斯蘭（Nor Muhamad Roslam Harun）因為受不了交通噪音，特別從自己的退休金中提出超過馬幣1000令吉（約新台幣7000元），在自家旁邊的道路上興建了11個減速丘，迫使用路人在驅車經過時放慢車速。羅斯蘭的行為引來不少非議，因此他在經過警方的勸告後，已將所有減速丘鏟平。

綜合當地媒體報導，羅斯蘭的住家隔壁是一條小路，患有精神疾病的他經常被來往車輛和機車的噪音干擾睡眠，因此才會自費設置減速丘，希望能因此讓車輛減速，減少噪音。不過，羅斯蘭花費馬幣1080令吉所建製的11個減速丘，每個距離大約3公尺，導致左鄰右舍在經過道路時，多了許多不必要的麻煩，因此鄰居氣不過，直接將照片上傳網路抱怨。

▲▼自費修了11個路墩的Nor Muhamad Roslam Harun。（圖／翻攝自Facebook／Geng Keselamatan Negara）

▲羅斯蘭在意識到自己的錯誤後，已鏟平所有減速丘。（圖／翻攝自Facebook／Geng Keselamatan Negara）

照片在社交媒體流傳後引起了警方關注，並勸告羅斯蘭最好移除所有減速丘。羅斯蘭在意識到自己的錯誤後，立刻租來一輛推土機鏟平減速丘，並向附近居民道歉。他表示，自己原本是想要興建比較低的減速丘，但由於瀝青在還沒來得及壓平前就迅速硬化，導致這些減速丘高度增加，變成只有四輪驅動車才有辦法經過。

羅斯蘭事後在臉書上傳路面一片平坦的「完工照」，照片中的他一手比讚、臉上還掛著尷尬又不失禮貌的微笑，引起網友與媒體熱議。許多網友表示，「至少他在解決問題方面比大馬政府更有效率」、「很棒的態度！他主動解決問題，而不是單純抱怨，希望有人能幫他的忙」、「竟然還自己花錢，應該請政府負責」、「違法的事情還是別做了吧！路又不是你的」。

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馬來西亞東南亞要聞Nor Muhamad Roslam Harun減速丘

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