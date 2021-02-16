冒充機師闖關！混進機艙「拍假照騙女友」　糗遭資深保全一秒識破





▲一名緬甸男子假扮機師想偷闖飛機機艙，卻因為身穿的機師裝露餡，當場被逮。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

一名緬甸男子日前盜用航空公司的機師證件，身穿機師服在曼谷機場企圖闖關，機場保全覺得他一身裝扮十分可疑，上前詢問，隨後報警抓人。警方在查扣的手機中發現，他向家人及女友謊稱自己在泰國擔任機師，因而推測男子可能是想要在機艙中自拍傳給緬甸親友。如今，不僅謊言被揭穿，也得面臨牢獄之災。

根據《芭達雅郵報》報導，緬甸籍男子葉敏杜（暫譯）2020年12月22日在曼谷東部蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）遭到逮捕，當時他企圖假冒機師闖進客機機艙，不僅身穿一襲帥氣的機師裝，還攜帶了偽造的機師證件，看似做足了萬全準備，機場保全卻只須一眼就看出異狀，上前關切。

原來，葉敏杜大費周章準備的機師裝，並不屬於當地任何一家航空公司，上頭也沒有任何標記可以辨認，機場保全才會一秒發現不對勁。報導指出，葉敏杜隨即遭機場駐警逮捕，警方在他的手機中發現，假扮成機師的個人照與各種生活照，推斷這次偷闖機艙也是為了在飛機上自拍，以傳給遠在緬甸的女友及家人。

警方調查表示，葉敏杜曾經就讀泰國一所私立大學，多次往返於泰國與緬甸，但現已輟學，近來則是使用網路線上學習航空相關課程，最後一次入境記錄為2020年2月17日，簽證已在4月23日到期卻仍非法滯留於泰國華麥（Wa Mak）地區的公寓。北欖府地方法院遂以非法入侵罪判處葉敏杜8個月有期徒刑。