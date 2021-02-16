12歲童接受「開車到沒油」網路挑戰！　載7歲妹狂飆到200公里外

▲12歲男童接受網路挑戰，開車載表妹到200公里外。（圖／CFP）



記者張方瑀／編譯

網路對許多小孩來說，充滿了危險與誘惑，若是父母不留心，很有可能就會發生意外。美國一名年僅12歲的男童就接受了網路上流傳「開車到沒油」的挑戰，直接開著父母的車載著7歲表妹，從紐約州一路開了124英里（約200公里）到紐澤西州，直到偷用信用卡買零食才被員警逮到。

根據《每日郵報》報導，美國紐約州皇后區一名年僅12歲的男童，日前偷偷開著父母的Range Rover休旅車，載著7歲表妹一路狂飆近124英里到紐澤西州與德拉瓦州的邊界。據了解，男童是接受了網路上流傳「開車到沒油」的挑戰，才會不顧危險開車上路。

紐約警方表示，父母發現孩子與家裡車子不見後就立刻報警，他們隨即追蹤車子沿路繳交的過路費，最後在紐澤西州克拉拉巴頓服務區（Clara Barton Service Plaza）找到兩人，當時男童正準備用從父母那邊偷來的信用卡購買零食。

男童的鄰居、退休教師瓦倫丁（Irene Valentine）表示，她很難想像男童會做出這種魯莽的事，「這個男孩平常很安靜有禮，父母管教也相當嚴格，他平常只能在特定的地方騎腳踏車，真的想不通他是如何學會開車，但幸好兩人都平安無事。」