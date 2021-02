12歲童接受「開車到沒油」網路挑戰！　載7歲妹狂飆到200公里外

▲12歲男童接受網路挑戰,開車載表妹到200公里外。(圖/CFP)



記者張方瑀/編譯

網路對許多小孩來說,充滿了危險與誘惑,若是父母不留心,很有可能就會發生意外。美國一名年僅12歲的男童就接受了網路上流傳「開車到沒油」的挑戰,直接開著父母的車載著7歲表妹,從紐約州一路開了124英里(約200公里)到紐澤西州,直到偷用信用卡買零食才被員警逮到。

根據《每日郵報》報導,美國紐約州皇后區一名年僅12歲的男童,日前偷偷開著父母的Range Rover休旅車,載著7歲表妹一路狂飆近124英里到紐澤西州與德拉瓦州的邊界。據了解,男童是接受了網路上流傳「開車到沒油」的挑戰,才會不顧危險開車上路。

紐約警方表示,父母發現孩子與家裡車子不見後就立刻報警,他們隨即追蹤車子沿路繳交的過路費,最後在紐澤西州克拉拉巴頓服務區(Clara Barton Service Plaza)找到兩人,當時男童正準備用從父母那邊偷來的信用卡購買零食。

男童的鄰居、退休教師瓦倫丁(Irene Valentine)表示,她很難想像男童會做出這種魯莽的事,「這個男孩平常很安靜有禮,父母管教也相當嚴格,他平常只能在特定的地方騎腳踏車,真的想不通他是如何學會開車,但幸好兩人都平安無事。」

Wild Joyride.

NYC Kids, Ages 12 and 7, Take Off in Parents' Range Rover, End Up Near Delaware: Cops.

Police said around 2:30 p.m. that the two children had been located when they tried to use a credit card at a rest stop: @NBCNewYork.https://t.co/88p3un443j pic.twitter.com/UwMhGCow8U