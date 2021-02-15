半個美國「冷爆像冰箱」　德州風電設施遇冰風暴停擺

▲紐澤西冰封。（圖／路透）



文／中央社

美國德州近半風力發電設施今天因冰風暴而停擺，用電需求在酷寒中飆破新高，風力渦輪機卻因罕見極凍停止運轉。

總統拜登今天應德州州長艾波特（Greg Abbott）要求，對州內254郡宣布聯邦緊急狀態，並授權聯邦部會協調德州災難救助事宜。

上週末期間，美國大半地區氣候惡劣，從太平洋西北地區（Pacific Northwest）、大平原（Great Plains）一路到中大西洋州，都是大雪、冰霰、凍雨的天氣。

國家氣象局（National Weather Service）表示，北極氣團帶來的冷空氣一路向南，讓過去不常見冰封天氣的地區也寒氣逼人，墨西哥灣沿岸大半部、奧克拉荷馬州與密蘇里州都發布了冬季風暴警告。

德州電力網營運商「德州電力可靠度委員會」（Electric Reliability Council of Texas, ERCOT）發布警報，呼籲消費者和商家節約用電，因為州內氣溫極寒，用電需求飆破新高。

委員會表示：「我們正在處理高於正常的發電停擺，因為風力渦輪結冰，可供發電機組的天然氣供應又有限。」

德州西部的風力發電廠於週末期間遭冰風暴侵襲，受創尤深。

根據德州電力可靠度委員會數據，風力發電是德州的第2大電力來源，占去年全州供電量23%，僅次於天然氣的45%。